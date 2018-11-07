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    В Батуми состоялся грузино-абхазский вечер
    07.11.2018
    В Центре искусства Батуми состоялся грузино-абхазский вечер, на котором присутствовал председатель правительства А/Р Аджарии Торнике Рижвадзе вместе с председателем правительства А/Р Абхазии Вахтангом Колбая.

    Театрализованный вечер был посвящен грузино-абхазским отношениям, и на нем присутствовали представители абхазской диаспоры и смешанные грузино-абхазские семьи. Председатель правительства региона обратился с речью к гостям вечера, и говорил о значении грузино-абхазских отношений.

    "Для нас особенно дороги и важны отношения, исторически сформированные между абхазами и грузинами. В Аджарии проживают 8 000 абхазов, в том числе до 2 000 грузино-абхазских семей. Важны все те мероприятия, которые по государственной или частной инициативе служат углублению грузино-абхазских отношений"- отметил Торнике Рижвадзе.

    Председатель правительства также подчеркнул программы, разработанные правительством Аджарии в поддержку абхазской диаспоры. По его словам, абхазский язык можно изучать в двух местных школах. Абхазский язык преподается в предметах по выбору, а также в Батумском государственном университете имени Руставели.

    В рамках грузинско-абхазского вечера были представлены работы абхазских и грузинских художников, и выставка книг. Мероприятие организовали международная женская организация "Сороптимист интернационал" и Национальная академия наук Абхазии.


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