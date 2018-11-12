Ребенок погиб от выстрела в Абхазии

Школьник умер после ранения из карабина во время игры с приятелем в Гудаутском районе Абхазии. Ранение мальчик получил из оружия, принадлежавшего отцу его друга.
По версии правоохранителей, во время отсутствия родителей дети 2007-го и 2010-го года рождения достали из шкафа карабин СКС 7/62.
"В результате старший ребенок нанес огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, в область головы младшему", — цитирует 10 ноября сообщение пресс-службы МВД страны "Спутник-Абхазия".
Раненый мальчик умер на месте, полиция изъяла оружие, материалы дела переданы в прокуратуру района, уточнило ведомство.
Старшего ребенка в день, когда произошла трагедия, не было в школе из-за недомогания, сообщается со ссылкой на директора школы села Светлану Хашиг на сайте "АИААТРА". По словам директора, родителей погибшего мальчика в этот день не было дома и, вернувшись из школы, он отправился в гости к приятелю.