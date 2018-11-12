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    Ребенок погиб от выстрела в Абхазии
    12.11.2018
    Школьник умер после ранения из карабина во время игры с приятелем в Гудаутском районе Абхазии. Ранение мальчик получил из оружия, принадлежавшего отцу его друга.

    По версии правоохранителей, во время отсутствия родителей дети 2007-го и 2010-го года рождения достали из шкафа карабин СКС 7/62.

    "В результате старший ребенок нанес огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, в область головы младшему", — цитирует 10 ноября сообщение пресс-службы МВД страны "Спутник-Абхазия".

    Раненый мальчик умер на месте, полиция изъяла оружие, материалы дела переданы в прокуратуру района, уточнило ведомство.

    Старшего ребенка в день, когда произошла трагедия, не было в школе из-за недомогания, сообщается со ссылкой на директора школы села Светлану Хашиг на сайте "АИААТРА". По словам директора, родителей погибшего мальчика в этот день не было дома и, вернувшись из школы, он отправился в гости к приятелю.


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