Ребенок погиб от выстрела в Абхазии

12.11.2018 Школьник умер после ранения из карабина во время игры с приятелем в Гудаутском районе Абхазии. Ранение мальчик получил из оружия, принадлежавшего отцу его друга.



По версии правоохранителей, во время отсутствия родителей дети 2007-го и 2010-го года рождения достали из шкафа карабин СКС 7/62.



"В результате старший ребенок нанес огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, в область головы младшему", — цитирует 10 ноября сообщение пресс-службы МВД страны "Спутник-Абхазия".



Раненый мальчик умер на месте, полиция изъяла оружие, материалы дела переданы в прокуратуру района, уточнило ведомство.



Старшего ребенка в день, когда произошла трагедия, не было в школе из-за недомогания, сообщается со ссылкой на директора школы села Светлану Хашиг на сайте "АИААТРА". По словам директора, родителей погибшего мальчика в этот день не было дома и, вернувшись из школы, он отправился в гости к приятелю.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>