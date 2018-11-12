Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Первый тур выборов президента Грузии в Гали прошел на фоне пассивной агитации

12.11.2018

К президентским выборам 2018 года ни одна партия не проводила оживленную агитацию в зоне конфликта. По заявлению жителей Гали DFWatch:



"На прежних выборах нас информировали с помощью председателей временных жилых корпусов, на места приходили несколько человек, и призывали проголосовать за того или иного кандидата. На предыдущих выборах, например, агитаторы правительства обещали своевременно удовлетворить нас жилыми площадями, если проголосуем за кандидата правительства. На "границе" нас ждали микроавтобусы, нас отвезли и привезли назад. В текущем году ничего такого не произошло. Не было никакой агитации, услуги микроавтобуса, обещаний"- заявил DFWatch уроженец села Тагилони.



Один из избирателей, А. К., который перешел в Зугдиди, чтобы проголосовать, рассказал, что по пути ни с каким препятствием не сталкивался.



"Я хотел, чтобы мой голос не потерялся, поэтому, несмотря на то, что у меня маленький ребенок, я поехал в Зугдиди и зафиксировал свой голос. Если раньше передвижение на "границе" ограничивали, в текущем году все было точно так, как в обычном режиме. Я ездил на обычном микроавтобусе, никакого дополнительного транспорта не было"- отметил А. К.



Еще один избиратель из Гали заявила DFWatch, что с ней в микроавтобусе ехали несколько агитаторов.



"Не было агитации в чрезвычайном режиме, и это хорошо чувствовалось. Не знаю, то ли на нас не обратили внимание в данном контексте, то ли вообще предвыборный фон этих выборов был такой инертный… В микроавтобусе, передвигающемся в направлении Ингури-Зугдиди, я встретила несколько агитаторов, которые призывали людей поддержать Саломе Зурабишвили. С другой стороны все проходило спокойно, как обычно"- заявила Д.Б.



Местные отметили, что на территории Гали у кандидата власти не было большой поддержки.



"Вообще Гали всегда отличался поддержкой прежней власти, но на этот раз повлияло то, что конкретно этот кандидат отличается пророссийскими заявлениями, что для нас неприемлемо"- заявил еще один житель района.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>