В Абхазии восстановили подачу электроэнергии

По всей Абхазии восстановлено энергоснабжение, сообщает Sputnik со ссылкой на "Черноморэнерго".
На устранение поломки была брошена аварийная бригада в составе шести человек. Бригады всех остальных районов были переведены в состояние готовности на случай, если понадобится их помощь, уточнили в пресс-службе "Черноморэнерго".
Подача электроэнергии на всей территории Абхазии была восстановлена в течение четырех с лишним часов.
Массовое отключение электроэнергии в Абхазии произошло в 18:00, во вторник 13 ноября. По сообщению "Черноморэнерго", авария произошла на магистральной линии.