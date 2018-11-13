В Абхазии восстановили подачу электроэнергии

По всей Абхазии восстановлено энергоснабжение, сообщает Sputnik со ссылкой на "Черноморэнерго".



На устранение поломки была брошена аварийная бригада в составе шести человек. Бригады всех остальных районов были переведены в состояние готовности на случай, если понадобится их помощь, уточнили в пресс-службе "Черноморэнерго".



Подача электроэнергии на всей территории Абхазии была восстановлена в течение четырех с лишним часов.



Массовое отключение электроэнергии в Абхазии произошло в 18:00, во вторник 13 ноября. По сообщению "Черноморэнерго", авария произошла на магистральной линии.









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