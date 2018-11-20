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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Жители Гали говорят, что к выборам им неформально разрешили контрабанду

20.11.2018 Гальцы говорят, что власть Грузии до выборов неформально дала им право торговать сигаретами. По заявлению местных DFWatch, они узнали об этом непосредственно от правоохранителей.



"Здесь все друг друга знают, почти все правоохранители знают, кто торгует сигаретами. Последнюю неделю торговцам сказали, что они могут перевозить их (из Гали в Зугдиди) до выборов. Наверное, это попытка получить голоса, другого объяснения этому нет"- заявил уроженец Гали DFWatch.



Напомним, что потеря источника дохода опять вернула население Гали в нелегальный бизнес. Дело касается торговли сигаретами, которая довольно широко была распространена годы назад, а потом почти полностью была уничтожена, а сейчас вновь стала актуальной.



"В свое время здесь многие занимались этим бизнесом, но участившиеся задержания и достаточно высокий штраф остановил многих из них. А сегодня одни вынужденно, а другие по своей воле вернулись к этому делу. Причиной является нужда. На месте исчезли все доходы, а сигаретный бизнес дает достаточно большую прибыль. Только одна коробка сигарет оставляет как минимум 1,5 лари прибыли, поэтому люди рискуют"- говорит житель Гальского района Б.Л.



По их же словам, нелегальный бизнес сигарет достаточно строго контролируют на "границе", и здесь многое зависит от везения.



"Как перейдете мост, всех проверяют. Если вас хоть раз заметили в этом, второго шанса почти нет. Все используют разные способы, чтобы миновать задержания. Если задержат, штраф определяется по количеству сигарет. Суд решает, какая судьба ожидает человека. Бывает, когда учитывают положение нуждающихся семей, а иногда возлагают довольно крупный штраф"- говорит Г.Б.



Задержанного за контрабанду сигарет на первый раз касается конфискация имущества и административный штраф, от 1000 до 2000 лари по решению судьи. А в случае повтора каждый раз конфискация +10 000 лари или 15 дней заключения.











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