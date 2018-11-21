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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Продолжается давление на школы Гали для полного искоренения преподавания на грузинском языке

21.11.2018 Сухумский режим ужесточает контроль грузинских школ в Гальском районе оккупированной Россией Абхазии. По заявлению местных учителей DFWatch, представители абхазского режима подозревают, что несмотря на то, что до 7 класса стало обязательным преподавание только на русском языке, грузинские школы Гали не подчиняются этой регуляции, и преподавание по-прежнему ведется в основном на грузинском языке.



"Недавно у нас был день открытых дверей. На проверку приехали до 50 человек, присутствовали на уроках. В классе, где всего 6 учеников, было 12 присутствующих. Такие дни открытых дверей проводились каждый год, но с такой большой делегацией не приезжали. Кроме того, систематический характер приняли неожиданные визиты в школы. В любое время может открыть дверь контролер из администрации Гали"- говорит учитель гальской школы.



По предположению местных, это служит полному искоренению преподавания на грузинском языке.



"Как вам известно, в грузинских школах, так или иначе, все равно продолжается грузинское преподавание. Думаю, такие неожиданные визиты служат обнаружению этого"- заявила педагог.



Кроме того, на минувшей неделе преподавателям русского языка провели экзамены, а экзаменационный материал прислали из России.



"Экзаменационный материал прислали из Краснодара. Входили 30 вопросов. Сдавали до 50 учителей, 8 из них провалились. Не назвали, кто провалился, но их призвали по своей воле покинуть занимаемые места, а они пришлют им замену. Предположительно, в мае проведут повторный экзамен"- отметила она.



Уже несколько лет, как в колледжах Гали грузинские педагоги проходят курс переподготовки, а после окончания курса сдают экзамены.



В настоящем в Гальском районе функционирует 30 школ, 10 из них пока еще наполовину грузинские. В частности в этих школах до 7 класса включительно преподавание на грузинском языке заменили русским. Старшие классы окончат школу по-грузински, после чего все школы в Гали будут только русскоязычные.











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