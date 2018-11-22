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    Тбилиси предлагает абхазам и осетинам бесплатную подготовку, учебу и проживание
    22.11.2018
    Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили в рамках миротворческой инициативы "Шаг к лучшему будущему", провела презентацию программы подготовки абитуриентов, предназначенную для молодежи, проживающей в оккупированных регионах.

    Программа подразумевает предложение высшего образования молодежи, проживающей на оккупированных территориях. Абитуриенты пройдут подготовку в Тбилиси и Зугдиди.

    На презентации в Тбилисском государственном университете присутствовали студенты из Абхазии и Цхинвальского региона, которые учатся в разных университетах.

    По словам государственного министра, для нее эта встреча особенная, и она давно готовилась к ней.

    "Эти дети учатся в очень сложных условиях. Они действительно герои. В то же время они показывают очень хорошие результаты. Мы хотим больше содействовать им в будущем, чтобы они были еще более успешными.

    Сегодня я говорила с ними о новой миротворческой инициативе, процесс имплементации которой идет именно сейчас, и ее законодательная, инфраструктурная, финансовая, и коммуникационная часть закончится до конца года. Сегодня я пришла к ним с особенной новостью, являющейся важнейшей для учеников, студентов - будет создан бесплатный подготовительный центр для молодежи, проживающей на оккупированных территориях. Как известно, им приходится получать школьное образование в очень трудных условиях. В Гали и Ахалгори этот процесс заторможен, поскольку им не дают возможность получить образование на родном языке.

    Именно поэтому государство предлагает желающим совершенно бесплатно и без экзаменов подготовительный центр, где они будут готовиться по разным желаемым предметам, и затем попадут в ВУЗ в упрощенном порядке. Эта программа действует не только для этнических грузин, но и осетин и абхазов, поскольку курс будут вести на разных языках"- заявила Кетеван Цихелашвили.

    Пилотная версия программы заработает с февраля 2019 года, а с сентября того же года в силу вступит полный курс. Кроме того, что образование молодых людей будет полностью профинансировано, учитывается и их обеспечение жилыми условиями.

    На презентации присутствовали ректор Тбилисского государственного университета Георгий Шарвашидзе, заместитель министра образования, науки, культуры, и спорта Натия Зедгенидзе-Джишкариани, руководитель временной администрации Цхинвальского региона Дмитрий Санакоев и т.д.


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