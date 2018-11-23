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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Константиниди: Международное содружество никогда не смирится с легитимацией т.н. признания территорий Грузии

23.11.2018 Встреча Рауля Хаджимба и Владимира Путина в Сочи является еще одним нарушением территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также полным игнорированием международно признанных правовых принципов, — об этом заявил представитель министерства иностранных дел Грузии Владимир Константиниди.



«Этой встречей Россия пытается осуществить легитимацию т.н. признания наших территорий, и второе, полным игнорированием Соглашения о прекращении огня от 2008 года умалить контроль на оккупированных территориях. Вы знаете, что международное содружество очень последовательно в отношении этого вопроса и никогда не смирится с процессом т.н. признания наших неотъемлемых территорий. Мы думаем, что ни у кого не должно быть надежды, что на фоне существующего там положения, когда происходят похищения людей, нарушения их прав и свобод, постоянные деструкции и провокации, это останется незамеченным для международного содружества и за этим не последует соответствующее реагирование», — заявил Владимир Константиниди.



Владимир Константиниди напомнил России позиции международного содружества, которое осуждает действия России и поддерживает мирную политику Грузии и политику непризнания.



Константиниди считает, что подтверждением этого были вчерашние встречи в Брюсселе. Представитель МИД Грузии откликнулся и на цифры, названные в ходе встречи, которые отображают торговые отношения между Россией и оккупированным регионом.



Первый канал поинтересовался, какие торговые альтернативы есть у Грузии и на каком этапе находится осуществление проекта «Шаг к лучшему будущему».



«Этот проект включает в себя множество направлений. Учитывая многогранность, в нем учтены все направления. Естественно, мы знаем о существующей ситуации, объективно какие условия мешают осуществлению этого проекта. Что касается мнений, выраженных на встрече Хаджимба-Путина, якобы увеличивается торговый оборот, там вы обратили бы внимание на цифры в предыдущем году был 5-процентный рост, а в этом году за 10 месяцев есть двухпроцентный рост. Это — далеко от логики, два процента действительно не может считаться увеличением», — заявил Владимир Константиниди.



В Сочи состоялась встреча президента России и де-факто лидера Абхазии Рауля Хаджимба.









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