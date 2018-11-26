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    Новая грантовая программа будет задействована для поощрения торговли в зонах конфликта
    26.11.2018
    В рамках мирной инициативы правительства Грузии «Шаг к лучшему будущему» в Тбилиси состоялась презентация программы, разработанной с целью поощрения торговли вдоль линии разделения в зонах конфликта.

    Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили и руководитель агентства «Производи для лучшего будущего» Михаил Хидурели ознакомили бизнесменов с новым компонентом грантов, который заработает в рамках госпрограммы «Производи в Грузии»,

    «Инициатива содействует такому поощрению торговых отношений, чтобы было возможно расширение экономических отношений вдоль линий разделения, развитие новых возможностей, и доступ, как к внутренним, так и внешним рынкам. А также предложить населению, проживающему в Абхазии и Цхинвальском регионе, новые пути и возможности получения экономической пользы, более перспективные, альтернативные рынки», - было сказано на встрече.

    Как сообщается, бенефициаром программы может стать физическое лицо, достигшее 18 лет, «легитимно проживающее в Абхазии или Цхинвальском регионе», а также гражданин Грузии или предпринимательский субъект, зарегистрированный на контролируемой территории Грузии.

    По словам госминистра, программу позволит населению, проживающему по обе стороны разделительных линий, представить совместные бизнес-проекты, и получить помощь в виде гранта от семи до 35 тысяч лари. Этот проект охватывает всех граждан, проживающих в зоне конфликта, вне зависимости от этнического происхождения, «кому нужно получение гранта такого типа, у кого есть бизнес-идея и кто хочет развивать ее в будущем».


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