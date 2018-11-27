Села пустеют, в большинстве семей остались только женщины - жители Гальского района

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27.11.2018 "Моего отца тоже заберите, будет скучать здесь без дела", "Остался кто-нибудь в селе?", "Тех, что здесь остались, тоже скоро не будет", "Сейчас я и мужчина, и женщина в доме", "В Польше уже образовался маленький Гали"- такие комментарии часто можно видеть в социальной сети под фотографиями гальцев, уехавших в Польшу.



Ранее DFWatch сообщало, что молодежь массово уезжает из Гальского района на заработки заграницу, но сейчас уже Гали покидают и пожилые люди.



Местные говорят, что еще недавно мало кто мог представить себе, что покинут семью в зоне конфликта, а сегодня это обычная реальность.



"Настолько частыми были разбои и факты насилия в оккупированном регионе, что никто не мог подумать оставить в семье одних женщин и детей. А сегодня большинство семей остались без мужчин. Сначала уехали молодые, но расходов на семью не хватало, а сейчас заграницу, в основном в Польшу, едут и старшие в семье"- заявил один из местных жителей.



Глава одной из семей, который поехал в Польшу за своим 30-летним сыном, говорит, что нет худа без добра, у нужды и отсутствия денег есть один плюс, разбои ощутимо сократились.



"Раньше людей похищали из-за денег, вторгались в дом, утюжили людей. Никогда не подумал бы, что одних оставлю в доме жену, молодую сноху, и двоих малолетних детей. Сегодня там нечего забирать. В основном причиной разбоя были доходы, полученные от орехов, люди либо покупали что-нибудь из вещей, либо хранили деньги. Сейчас нет ни денег, ни купленных на них вещей, соответственно, нечего там грабить. Я рискнул и поехал к сыну, чтобы послать семье немного больше денег. Там нашей работы не осталось, мы обрабатывали землю, она тоже перестала давать урожай, а другого места, чтобы работать, нет"- заявил в разговоре по Скайпу Р.Т. DFWatch.



Сейчас в Гали и прилегающих селах многие семьи остались без мужчин.



"Женщины часто шутят, что сейчас они и мужчины и женщины в семье. Шутят, но реальность действительно такая. Села пустеют, в большинстве семей остались только женщины. Это риск, но иного пути нет. Когда работаешь близко от дома, это сравнительно легче, а так если им нужна будет какая-то помощь, мы никак не сможем помочь издалека. В одном квартале остались два-три мужчины, на них и надеемся"- говорит Б.Г.



Напомним, DFWatch недавно писал об утечке молодежи. Тогда в течение одного месяца только из одного села уехали в Польшу до 50 молодых мужчин, а сегодня их число еще больше увеличилось.



Причиной поездки заграницу называют отсутствие жилья, и недостаток рабочих мест на контролируемой территории Грузии.



"Квартиру так долго не дали нам, что я не смог платить за ее аренду. Денег, которые я получал на стройке, с двумя детьми не хватало. Я вернулся в Гали, но и здесь оказалось ни то, что я ожидал. Урожай уничтожен. Другой занятости для молодежи здесь нет. Местом работы является только школа и больница, а я не удовлетворяю ни один критерий. Оставил жену и детей с родителями, и уехал. Не знаю, сколько выдержу. Старший ребенок узнает меня на фотографии, а младший вообще не знает, кто я такой"- заявил Л.Г..











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