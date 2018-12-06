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    В Очамчире разгулялись шакалы
    06.12.2018
    В Очамчире в течение этой недели было два случая нападения шакалов на людей, рассказал корреспонденту Sputnik замглавы района Славик Кучуберия.

    По его словам, четыре дня назад возле школы-интерната шакал напал на одну из учениц. Девочку удалось спасти, местный житель, который прибежал на ее крики, сумел отогнать зверя. Однако животное успело дважды укусить ребенка, в руку и в ногу. Школьницу отвезли в Республиканскую больницу в Сухуми.

    Другой случай произошел вечером 5 декабря. На этот раз дикое животное напало на восемнадцатилетнего юношу Зураба Маландзия.

    "Я с друзьями был в городе на концерте, вечером, примерно в девять часов, пешком направлялся домой в Елыр, когда наткнулся на повороте на шакала. Я его чуть напугал, он в лес забежал. Метров через 15 увидел, что он за мной бежит. Шакал схватил меня за колено, но я успел сжать его горло и задушить", – рассказал подробности случившего Маландзия.

    Первую помощь юноше оказали в очамчирской больнице, затем его увезли в Республиканскую больницу в Сухуми, где ему сделали вакцину от бешенства. Сейчас он себя чувствует хорошо.

    Убитого Зурабом Маландзия шакала отправили в лабораторию в Сухуми, где должны проверить его на предмет бешенства.


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