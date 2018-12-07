Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Председатель ПА ОБСЕ: гуманитарная ситуация в Абхазии и «Южной Осетии» ухудшилась

07.12.2018 Для улучшения отношений между Россией и Грузией и поиска «общей почвы для будущего сотрудничества» необходимо, чтобы «стороны выполнили все обязательства», при этом в первую очередь речь должна идти о РФ. Об этом “Ъ” «на полях» проходящего в Милане министерского заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявил председатель Парламентской ассамблеи (ПА) этой организации, грузинский дипломат Георгий Церетели.



«Факт в том, что не Грузия оккупировала российские территории, а Россия — грузинские. И любой президент Грузии в нынешней ситуации никогда не принял бы ту ситуацию, в которой мы оказались,— заявил он, отвечая на вопрос о возможностях для «перезагрузки» отношений между Москвой и Тбилиси после избрания на пост грузинского лидера Саломе Зурабишвили. Собеседник “Ъ” отметил, что «гуманитарная ситуация на оккупированных территориях (в Абхазии и Южной Осетии.— “Ъ”) сейчас более серьезная, чем была ранее». «Условия для передвижения людей, права национальных меньшинств — в том числе фундаментальные, вроде тех, которые касаются образования... Ситуация ухудшилась во всем»,— отметил Георгий Церетели. И рассказал, что поднял этот вопрос в четверг в рамках встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.



Переговоры Сергея Лаврова и Георгия Церетели прошли «на полях» министерской встречи ОБСЕ в Милане. В МИД РФ по итогам встречи рассказали: "Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам общеевропейской повестки дня и роли парламентских контактов в преодолении кризиса доверия, налаживании конструктивного диалога и сотрудничества между государствами — участниками ОБСЕ».



Второй тур президентских выборов в Грузии состоялся 28 ноября 2018 года. Победу одержала экс-глава МИД страны Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая коалиция «Грузинская мечта». Он набрала 59,52% голосов. Проигравшим оказался кандидат от оппозиционного «Единого национального движения», также экс-глава МИД Грузии Григол Вашадзе.



«Президент — не самая важная фигура в стране, согласно новой грузинской конституции. Но он должен быть активным в том, что касается внешней политики»,— заявил “Ъ” Георгий Церетели. И добавил, что возглавляет «организацию, которая выступает за диалог и сотрудничество — в том числе между странами, у которых есть серьезные расхождения во взглядах». «Конечно, я всегда за диалог. Но он должен быть хорошо подготовлен, и стороны должны быть готовы к компромиссам»,— отметил собеседник “Ъ”. И резюмировал: «Но в первую очередь, компромисс должны быть с той стороны, которая в большей степени неправа».











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>