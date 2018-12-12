Гальским учителям будут начислять зарплату на банковские карты

12.12.2018 По заявлению преподавателей школ Гальского района оккупированной Россией Абхазии, карты изготовил российский "Сбербанк".



"До сих пор мы получали зарплату на руки, раз в месяц вызывали директоров и давали им зарплату всего состава. Сейчас нам изготовили карты, и сказали, что зарплата будет начисляться на них"- заявил один из преподавателей DFWatch.



По его же словам, банковские карты изготовили только тем учителям, у которых есть т.н. зеленые (абхазские) паспорта.



"Карты не дали преподавателям, у которых т.н. "форма 9", или "вид на жительство". Они будут брать зарплату по старому методу"- говорит педагог гальской школы.











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