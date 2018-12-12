Гальским учителям будут начислять зарплату на банковские карты

По заявлению преподавателей школ Гальского района оккупированной Россией Абхазии, карты изготовил российский "Сбербанк".
"До сих пор мы получали зарплату на руки, раз в месяц вызывали директоров и давали им зарплату всего состава. Сейчас нам изготовили карты, и сказали, что зарплата будет начисляться на них"- заявил один из преподавателей DFWatch.
По его же словам, банковские карты изготовили только тем учителям, у которых есть т.н. зеленые (абхазские) паспорта.
"Карты не дали преподавателям, у которых т.н. "форма 9", или "вид на жительство". Они будут брать зарплату по старому методу"- говорит педагог гальской школы.