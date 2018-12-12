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    Президент Грузии наградил погибших в ходе войны в Абхазии военных
    12.12.2018
    По распоряжению президента Грузии от 29 ноября 2018 года за N29/11/01, за особое мужество и самоотверженность в борьбе за территориальную целостность Грузии посмертно были награждены бойцы орденами и медалями Вахтанга Горгасали I, II, III степени, а также за военную храбрость и боевую заслугу.

    Церемония награждения состоялась в Государственной службе по делам ветеранов. Ордена и медали членам семьи погибших вручили директор Государственной службы по делам ветеранов Владимир Имнадзе, замдиректора Джандри Убирия, член Совета безопасности Акия Барбакадзе, и председатель коалиции неправительственных организаций ветеранов Акакий Вашакидзе.

    По распоряжению президента Грузии от 29 ноября 2018 года за N29/11/01, за особое мужество и самоотверженность, проявленные в борьбе за территориальную целостность, посмертно были награждены:

    Орденом Вахтанга Горгасали I степени

    Давид Цанкашвили- озургетский батальон
    Георгий Акобидзе- 5-й батальон 23-й бригады
    Мамука Ехвая- МВД Абхазии
    Тенгиз Зарандия- "Белый орел"
    Гия Кванчиани- 5-й батальон 23-й бригады
    Заур Квашилава- 5-й батальон 23-й бригады
    Хута Лемонджава- 5-й батальон 23-й бригады
    Давид Размадзе - "Полк Какуцы Чолокашвили"
    Важа Садилиани- 5-й батальон 23-й бригады
    Ростом Джачвлиани- 5-й батальон 23-й бригады

    Орденом Вахтанга Горгасали II степени

    Георгий Ахобадзе- 4-й спецбатальон
    Нодар Бадалашвили- 4-й спецбатальон
    Коба Басилашвили- 4-й спецбатальон
    Гела Беинашвили- спецбатальон военной полиции
    Виталий Берулава- МВД Абхазии
    Гия Гачечиладзе- 4-й спецбатальон
    Гулади (Заур) Данелия- 5-й батальон 23-й бригады
    Муртаз Дарджания- 2-й батальон 23-й бригады
    Беньямин Вашакидзе- 4-й спецбатальон
    Михаил Зурабишвили- Управление национальной гвардии
    Коба Такниашвили- 4-й спецбатальон
    Георгий Какаладзе-5-й батальон 23-й бригады
    Дачи Кекелия - 4-й спецбатальон
    Теймураз Киладзе- "Орби"
    Бадри Кузанашвили- 4-й спецбатальон
    Георгий Лурсманашвили- 4-й спецбатальон
    Валерьян Мамардашвили-4-й спецбатальон
    Давид Меликишвили- 4-й спецбатальон
    Леван Меманишвили- 4-й спецбатальон
    Георгий Мирзиашвили - 4-й спецбатальон
    Мамука Мишеладзе- спецбатальон военной полиции
    Тристан Модебадзе- 4-й спецбатальон
    Алекси Нариманидзе- 4-й спецбатальон
    Амиран Норакидзе- МВД абхазии
    Грант Саркисян- "Орби"
    Роланд Сидиани-5-й батальон 23-й бригады
    Паата Тетунашвили- 4-й спецбатальон
    Коте Пангани- 5-й батальон 23-й бригады
    Тамаз Кавтарадзе- 4-й спецбатальон
    Коба Кавтарадзе – "Орби"
    Гия Карумидзе- 4-й спецбатальон
    Гела Шаманаури- 4-й спецбатальон
    Демур Чакветадзе- 5-й батальон 23-й бригады
    Мурман Чакветадзе- 5-й батальон 23-й бригады
    Рамаз Чакветадзе- 5-й батальон 23-й бригады
    Амиран Чумашвили- 4-й спецбатальон
    Василь Чхеидзе-4-й спецбатальон
    Мурад (Придон) Чхетиани - 5-й батальон 23-й бригады
    Георгий Цибадзе - 4-й спецбатальон
    Давид Цхведадзе- 4-й спецбатальон
    Александр Цамалаидзе- 4-й спецбатальон
    Георгий Цамалашвили- 4-й спецбатальон
    Автандил Циклаури- 4-й спецбатальон
    Важа Циклаури- 4-й спецбатальон
    Гоца Хизамбарели- 4-й спецбатальон
    Зураб Хоштария- 4-й спецбатальон
    Муртаз Хурцилава- 4-й спецбатальон
    Зураб Джанджгава- зенитно-артиллерийская дивизион

    Орденом Вахтанга Горгасали III степени

    Бесик Абуладзе- зенитно-артиллерийская дивизион
    Мамука Арабидзе-5-й батальон 23-й бригады
    Лаша Лашхия- зенитно-артиллерийская дивизия
    Заур Мчедлишвили- 5-й батальон 23-й бригады
    Валерий Мушкудиани-5-й батальон 23-й бригады
    Реваз Калдани-5-й батальон 23-й бригады
    Дато Кецбая- МВД Абхазии
    Мелентий Шония - зенитно-артиллерийская дивизия
    Мегро Цаава - зенитно-артиллерийская дивизия
    Бубути Чакветадзе - 4-й батальон 23-й бригады
    Эмзар Хаиндрава - 5-й батальон 23-й бригады

    Медалью «За боевую храбрость»

    Бадри Гурциани- МВД Абхазии
    Эмзар Копалиани- МВД Абхазии
    Мераб Тефания- МВД Абхазии

    Медалью «За боевые заслуги»
    Элвард Силагадзе- зенитно-артиллерийская дивизион


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