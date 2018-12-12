Президент Грузии наградил погибших в ходе войны в Абхазии военных

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12.12.2018 По распоряжению президента Грузии от 29 ноября 2018 года за N29/11/01, за особое мужество и самоотверженность в борьбе за территориальную целостность Грузии посмертно были награждены бойцы орденами и медалями Вахтанга Горгасали I, II, III степени, а также за военную храбрость и боевую заслугу.



Церемония награждения состоялась в Государственной службе по делам ветеранов. Ордена и медали членам семьи погибших вручили директор Государственной службы по делам ветеранов Владимир Имнадзе, замдиректора Джандри Убирия, член Совета безопасности Акия Барбакадзе, и председатель коалиции неправительственных организаций ветеранов Акакий Вашакидзе.



По распоряжению президента Грузии от 29 ноября 2018 года за N29/11/01, за особое мужество и самоотверженность, проявленные в борьбе за территориальную целостность, посмертно были награждены:



Орденом Вахтанга Горгасали I степени



Давид Цанкашвили- озургетский батальон

Георгий Акобидзе- 5-й батальон 23-й бригады

Мамука Ехвая- МВД Абхазии

Тенгиз Зарандия- "Белый орел"

Гия Кванчиани- 5-й батальон 23-й бригады

Заур Квашилава- 5-й батальон 23-й бригады

Хута Лемонджава- 5-й батальон 23-й бригады

Давид Размадзе - "Полк Какуцы Чолокашвили"

Важа Садилиани- 5-й батальон 23-й бригады

Ростом Джачвлиани- 5-й батальон 23-й бригады



Орденом Вахтанга Горгасали II степени



Георгий Ахобадзе- 4-й спецбатальон

Нодар Бадалашвили- 4-й спецбатальон

Коба Басилашвили- 4-й спецбатальон

Гела Беинашвили- спецбатальон военной полиции

Виталий Берулава- МВД Абхазии

Гия Гачечиладзе- 4-й спецбатальон

Гулади (Заур) Данелия- 5-й батальон 23-й бригады

Муртаз Дарджания- 2-й батальон 23-й бригады

Беньямин Вашакидзе- 4-й спецбатальон

Михаил Зурабишвили- Управление национальной гвардии

Коба Такниашвили- 4-й спецбатальон

Георгий Какаладзе-5-й батальон 23-й бригады

Дачи Кекелия - 4-й спецбатальон

Теймураз Киладзе- "Орби"

Бадри Кузанашвили- 4-й спецбатальон

Георгий Лурсманашвили- 4-й спецбатальон

Валерьян Мамардашвили-4-й спецбатальон

Давид Меликишвили- 4-й спецбатальон

Леван Меманишвили- 4-й спецбатальон

Георгий Мирзиашвили - 4-й спецбатальон

Мамука Мишеладзе- спецбатальон военной полиции

Тристан Модебадзе- 4-й спецбатальон

Алекси Нариманидзе- 4-й спецбатальон

Амиран Норакидзе- МВД абхазии

Грант Саркисян- "Орби"

Роланд Сидиани-5-й батальон 23-й бригады

Паата Тетунашвили- 4-й спецбатальон

Коте Пангани- 5-й батальон 23-й бригады

Тамаз Кавтарадзе- 4-й спецбатальон

Коба Кавтарадзе – "Орби"

Гия Карумидзе- 4-й спецбатальон

Гела Шаманаури- 4-й спецбатальон

Демур Чакветадзе- 5-й батальон 23-й бригады

Мурман Чакветадзе- 5-й батальон 23-й бригады

Рамаз Чакветадзе- 5-й батальон 23-й бригады

Амиран Чумашвили- 4-й спецбатальон

Василь Чхеидзе-4-й спецбатальон

Мурад (Придон) Чхетиани - 5-й батальон 23-й бригады

Георгий Цибадзе - 4-й спецбатальон

Давид Цхведадзе- 4-й спецбатальон

Александр Цамалаидзе- 4-й спецбатальон

Георгий Цамалашвили- 4-й спецбатальон

Автандил Циклаури- 4-й спецбатальон

Важа Циклаури- 4-й спецбатальон

Гоца Хизамбарели- 4-й спецбатальон

Зураб Хоштария- 4-й спецбатальон

Муртаз Хурцилава- 4-й спецбатальон

Зураб Джанджгава- зенитно-артиллерийская дивизион



Орденом Вахтанга Горгасали III степени



Бесик Абуладзе- зенитно-артиллерийская дивизион

Мамука Арабидзе-5-й батальон 23-й бригады

Лаша Лашхия- зенитно-артиллерийская дивизия

Заур Мчедлишвили- 5-й батальон 23-й бригады

Валерий Мушкудиани-5-й батальон 23-й бригады

Реваз Калдани-5-й батальон 23-й бригады

Дато Кецбая- МВД Абхазии

Мелентий Шония - зенитно-артиллерийская дивизия

Мегро Цаава - зенитно-артиллерийская дивизия

Бубути Чакветадзе - 4-й батальон 23-й бригады

Эмзар Хаиндрава - 5-й батальон 23-й бригады



Медалью «За боевую храбрость»



Бадри Гурциани- МВД Абхазии

Эмзар Копалиани- МВД Абхазии

Мераб Тефания- МВД Абхазии



Медалью «За боевые заслуги»

Элвард Силагадзе- зенитно-артиллерийская дивизион











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