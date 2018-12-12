Президент Грузии наградил погибших в ходе войны в Абхазии военных

По распоряжению президента Грузии от 29 ноября 2018 года за N29/11/01, за особое мужество и самоотверженность в борьбе за территориальную целостность Грузии посмертно были награждены бойцы орденами и медалями Вахтанга Горгасали I, II, III степени, а также за военную храбрость и боевую заслугу.
Церемония награждения состоялась в Государственной службе по делам ветеранов. Ордена и медали членам семьи погибших вручили директор Государственной службы по делам ветеранов Владимир Имнадзе, замдиректора Джандри Убирия, член Совета безопасности Акия Барбакадзе, и председатель коалиции неправительственных организаций ветеранов Акакий Вашакидзе.
По распоряжению президента Грузии от 29 ноября 2018 года за N29/11/01, за особое мужество и самоотверженность, проявленные в борьбе за территориальную целостность, посмертно были награждены:
Орденом Вахтанга Горгасали I степени
Давид Цанкашвили- озургетский батальон
Георгий Акобидзе- 5-й батальон 23-й бригады
Мамука Ехвая- МВД Абхазии
Тенгиз Зарандия- "Белый орел"
Гия Кванчиани- 5-й батальон 23-й бригады
Заур Квашилава- 5-й батальон 23-й бригады
Хута Лемонджава- 5-й батальон 23-й бригады
Давид Размадзе - "Полк Какуцы Чолокашвили"
Важа Садилиани- 5-й батальон 23-й бригады
Ростом Джачвлиани- 5-й батальон 23-й бригады
Орденом Вахтанга Горгасали II степени
Георгий Ахобадзе- 4-й спецбатальон
Нодар Бадалашвили- 4-й спецбатальон
Коба Басилашвили- 4-й спецбатальон
Гела Беинашвили- спецбатальон военной полиции
Виталий Берулава- МВД Абхазии
Гия Гачечиладзе- 4-й спецбатальон
Гулади (Заур) Данелия- 5-й батальон 23-й бригады
Муртаз Дарджания- 2-й батальон 23-й бригады
Беньямин Вашакидзе- 4-й спецбатальон
Михаил Зурабишвили- Управление национальной гвардии
Коба Такниашвили- 4-й спецбатальон
Георгий Какаладзе-5-й батальон 23-й бригады
Дачи Кекелия - 4-й спецбатальон
Теймураз Киладзе- "Орби"
Бадри Кузанашвили- 4-й спецбатальон
Георгий Лурсманашвили- 4-й спецбатальон
Валерьян Мамардашвили-4-й спецбатальон
Давид Меликишвили- 4-й спецбатальон
Леван Меманишвили- 4-й спецбатальон
Георгий Мирзиашвили - 4-й спецбатальон
Мамука Мишеладзе- спецбатальон военной полиции
Тристан Модебадзе- 4-й спецбатальон
Алекси Нариманидзе- 4-й спецбатальон
Амиран Норакидзе- МВД абхазии
Грант Саркисян- "Орби"
Роланд Сидиани-5-й батальон 23-й бригады
Паата Тетунашвили- 4-й спецбатальон
Коте Пангани- 5-й батальон 23-й бригады
Тамаз Кавтарадзе- 4-й спецбатальон
Коба Кавтарадзе – "Орби"
Гия Карумидзе- 4-й спецбатальон
Гела Шаманаури- 4-й спецбатальон
Демур Чакветадзе- 5-й батальон 23-й бригады
Мурман Чакветадзе- 5-й батальон 23-й бригады
Рамаз Чакветадзе- 5-й батальон 23-й бригады
Амиран Чумашвили- 4-й спецбатальон
Василь Чхеидзе-4-й спецбатальон
Мурад (Придон) Чхетиани - 5-й батальон 23-й бригады
Георгий Цибадзе - 4-й спецбатальон
Давид Цхведадзе- 4-й спецбатальон
Александр Цамалаидзе- 4-й спецбатальон
Георгий Цамалашвили- 4-й спецбатальон
Автандил Циклаури- 4-й спецбатальон
Важа Циклаури- 4-й спецбатальон
Гоца Хизамбарели- 4-й спецбатальон
Зураб Хоштария- 4-й спецбатальон
Муртаз Хурцилава- 4-й спецбатальон
Зураб Джанджгава- зенитно-артиллерийская дивизион
Орденом Вахтанга Горгасали III степени
Бесик Абуладзе- зенитно-артиллерийская дивизион
Мамука Арабидзе-5-й батальон 23-й бригады
Лаша Лашхия- зенитно-артиллерийская дивизия
Заур Мчедлишвили- 5-й батальон 23-й бригады
Валерий Мушкудиани-5-й батальон 23-й бригады
Реваз Калдани-5-й батальон 23-й бригады
Дато Кецбая- МВД Абхазии
Мелентий Шония - зенитно-артиллерийская дивизия
Мегро Цаава - зенитно-артиллерийская дивизия
Бубути Чакветадзе - 4-й батальон 23-й бригады
Эмзар Хаиндрава - 5-й батальон 23-й бригады
Медалью «За боевую храбрость»
Бадри Гурциани- МВД Абхазии
Эмзар Копалиани- МВД Абхазии
Мераб Тефания- МВД Абхазии
Медалью «За боевые заслуги»
Элвард Силагадзе- зенитно-артиллерийская дивизион