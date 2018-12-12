Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Здесь вы не увидите ни одного абхаза - как русские работают у абхазов в мандариновых плантациях

12.12.2018 На сезонные работы в Абхазию приезжают из оккупированных территорий Восточной Украины, Донецка и Луганска, и в текущем году это приняло особенно масштабный вид. Об этом пишет журналист российской газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Тихомиров, который сам поехал в Абхазию в статусе сезонного рабочего, и подготовил репортаж о том, что там видел.



Рост количества приезжих из Донецка и Луганска в Абхазии связан с сезоном сбора цитрусов.



"Если в Москве черной работой обычно занимаются южане, то в Абхазии все наоборот: я за все время не видел ни одного абхаза, собирающего мандарины"- отмечает автор, пос ловам которого в основном работают люди, массово приехавшие из Донецка, Луганска, Украины, России, а также местные русские, у которых в отличие от абхазов, нет возможности брать землю в аренду.



Он описывает систему сбора и сдачи мандаринов, говорит, что условия невыносимые, работодатель уводит наемных рабочих в плантацию в 6 часов утра. За каждый ящик собранных мандарин платят 50 рублей (2 лари). Один сезонный рабочий в день собирает в среднем 4-5 ящика, но полученные деньги в основном тратятся на жилье. Например, снять комнату в Абхазии на человека обходится 200 рублей (8 лари) в сутки.



По сообщению российского журналиста, для большинства сезонных рабочих эти условия приемлемы, они предпочитают работать в теплых климатических условиях только за еду и место ночевки, чем проводить холодную зиму в России или Украине.



По мнению бывшего министра безопасности Абхазии Левана Кикнадзе, мандариновые сады, где сегодня работают приезжие из городов России, принадлежали грузинам, а сейчас ими завладели абхазы.



"Это не новая история, и ее обнаружил не журналист "Комсомольской правды". Годами наблюдается тенденция, что в сезон цитрусов абхазы нанимаю русских. Работать во время сбора цитрусов приезжают из Луганска, Донецка, а также из разных городов России - Ростова, Краснодара и т.д.



Раньше эти мандариновые сады принадлежали грузинам. У грузин были большие мандариновые плантации в Сухуми, Гаграх, Гудауте, Гульрипши и т.д., а сейчас ими завладели абхазы, и рабочие из России и Украины собирают цитрусы за мизерную сумму, нередко им платят натурой"- заявил "Резонанси" Леван Кикнадзе.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>