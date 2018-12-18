Жителям Абхазии и Самегрело профинансируют бизнес идеи

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18.12.2018 Жителям Абхазии и Самегрело, в частности Гали и Очамчире, помогут начать и развивать предпринимательскую деятельность. Будет осуществлен проект, содействующий экономическому сближению двух регионов путем финансирования тех же общих инициатив. Людям, у которых есть конкретная бизнес идея, или хотят расширить существующую деятельность, выдадут гранты. Это в основном будет в виде оборудований, устройств, материалов. Приоритетной целевой группой проекта являются беженцы. Но представить свои идеи смогут и местные жители.



Если у вас есть интересная задумка, которую хотите превратить в бизнес, прежде всего вам придется подготовить ее в виде проектного предложения. Затем эти идеи переберет специальный комитет, который в том числе будет укомплектован из экспертов. Сфера и направление не ограничены. Главное, убедить оценщиков, что с учетом рисков удастся успешно реализовать идею. Будет действовать компонент софинансирования. В данном случае инициатору придется заплатить 5% размера гранта, однако это не строгое требование проекта, и в индивидуальных случаях конкретные лица могут быть освобождены от оплаты.



Проект осуществляют благотворительный гуманитарный центр "Абхазия" и "ASB Georgia". Менеджер программы "Абхазии" Давид Гучуа заявил "Лайвпресс", что они предлагают населению помощь грантами двух типов. Один подразумевает ведение-расширение бизнеса, где размер гранта составляет от 1000 до 3000 долларов. Второй компонент- содействие малой торговле.



"Наши граждане из Гали и Очамчире передвигаются на рынки остальной Грузии, комплектуются группы, и этим группам мы купим товарный ассортимент в размере 500 долларов, который следует продать в Абхазии. У нас есть абхазская партнерская организация, которая мобилизует заинтересованных лиц"- заявил он.



В рамках проекта в Абхазии выдадут грант 90 микро и малым предпринимателям. Целью является их усиление, содействие деловому сотрудничеству с грузинскими поставщиками, поощрение совместных бизнес инициатив, и помощь в восстановлении доверия путем взаимно выгодных деловых отношений.



На базе неправительственной организации в Зугдиди и Абхазии будут созданы бизнес центры, где проинформируют и проконсультируют заинтересованных лиц.



Проект осуществляется по финансовой поддержке Бюро по делам беженцев и миграции Государственного департамента США.



На встрече присутствовали вынуждено перемещенные лица. У них были вопросы в связи с деталями проекта. Например, их интересовало, будет ли возможно выписывать оборудования и материалы из заграницы, если их не достанут на местном рынке, примут ли из одной семьи несколько предложений на грант. Одни выразили желание развивать животноводство, другие начать бизнес саженцев, задействовать сушку фруктов.



Инициаторы периодически будут проводить мониторинг качества течения проекта.











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