Сервис Airbnb удалит с сайта дома, расположенные в Абхазии и Цхинвальском регионе

19.01.2019 Сервис Airbnb удалит с сайта дома, расположенные в Абхазии и Цхинвальском регионе. Об этом говорится в заявлении, распространённом администрацией Airbnb.



«С учетом общего порядка работы компании со спорными территориями, Airbnb выражает обеспокоенность в связи с тем, что недвижимое имущество или попросту дома, расположенные в «Южной Осетии» и Абхазии, являются главным предметом споров, а их размещение на нашем сайте может привести к эскалации напряженности.



Кроме того, Airbnb установил, что неудаление с сайта домов из этих территорий чревато более масштабными конфликтами в регионе», — говорится в заявлении Airbnb.









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