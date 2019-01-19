Сервис Airbnb удалит с сайта дома, расположенные в Абхазии и Цхинвальском регионе. Об этом говорится в заявлении, распространённом администрацией Airbnb.
«С учетом общего порядка работы компании со спорными территориями, Airbnb выражает обеспокоенность в связи с тем, что недвижимое имущество или попросту дома, расположенные в «Южной Осетии» и Абхазии, являются главным предметом споров, а их размещение на нашем сайте может привести к эскалации напряженности.
Кроме того, Airbnb установил, что неудаление с сайта домов из этих территорий чревато более масштабными конфликтами в регионе», — говорится в заявлении Airbnb.