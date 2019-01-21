Ингурский мост открыли в одну сторону - переходящим в Гали делают рентген

21.01.2019 Сухумский режим односторонне восстановил передвижение на Ингурском мосту, переходящим из Зугдиди в Гали на месте делают рентген. Местный житель заявил DFWatch, что пересек линию оккупации утром в пятницу, и на это ему потребовалось до двух часов времени.



"Передо мной в очереди был один человек, мне пришлось ждать полтора часа. Когда пришла моя очередь, мне сделали рентген. Стоят две машины, оборудованные медицинским инвентарем, и одна бригада скорой помощи. Если в организме что-то обнаружат, скорая перевозит в больницу. Группу привезли из Сухуми. В Зугдиди пропускают только людей, которые представят соответствующие медицинские справки, например, если ему требуется операция или что-то подобное. А еще пропускают тех, кто находится в Гали по приглашению, т.н. "визе"- заявил DFWatch местный житель, который перешел т.н. границу по "виду на жительство".



По его же словам, пограничники говорили о полном открытии линии оккупации.



"Сказали, что полностью откроют границу, если на грузинской стороне будет возобновлен учебный процесс, если нет, этот режим продлится до 10 марта"- говорит житель Гали.



На данный момент транспорт, который ходит на мосту, не работает.











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