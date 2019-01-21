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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Студенты, проживающие в оккупированной Абхазии, просят о помощи

21.01.2019 Студенты, проживающие в оккупированной Абхазии, которые учатся в университетах на контролируемой Грузией территории, просят соответствующие ведомства о помощи. Один из них заявил радио "Атинати", что сейчас период экзаменов и промежуточных зачетов, и они не могут пойти в университет из-за того, что т.н. граница перекрыта.



"В моем положении находятся около 20 студентов. Но есть и те, которых, вероятно, я не знаю. Просто мы хотим, чтобы нам дали возможность обычно продолжить учебу"- говорит он.



В правительстве Автономной республики Абхазия заявили, что они ходатайствуют в университетах студентам, которые в настоящем находятся на оккупированной территории из-за карантина, объявленного де-факто властью. По информации представителя легитимного правительства Марины Шенгелия, на данном этапе с ними связались только два студента.



"Вопрос одной студентки, которая находилась в оккупированном Гали на новогодних каникулах, и не может перейти на контролируемую нами сторону из-за перекрытой т.н. границы на Ингурском мосту, уже улажен. Второй вчера связался с нами, и с понедельника мы займемся делом. Пока у нас была коммуникация только с одним университетом - НУГ, и университет с пониманием относится к этой ситуации. Думаем, что и другие образовательные учреждения выразят готовность, и примут во внимание это положение. Соответственно, на студентов не наложат никакие административные санкции, и после снятия карантина, когда они смогут приехать, как обычно продолжат учебу"- заявила радио "Атинати" Марина Шенгелия.



В то же время она надеется, что т.н. граница скоро откроется.



По информации т.н. Службы государственной безопасности де-факто Республики Абхазии, "из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации на территории Грузии, связанной с "взрывом" вируса гриппа H1N1", Служба безопасности оккупированной Абхазии 10 января в 20 часов ввела ограничения на административной границе на два месяца. По той же информации, ограничения будут действовать два месяца.











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