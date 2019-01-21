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    Сотрудники тюрьмы в Дранде уволены за вечеринку заключённых
    21.01.2019
    Начальник СИЗО и начальник отделения режима и охраны СИЗО МВД Абхазии были уволены после появления в Сети видеоролика с вечеринки заключённых.

    «Сотрудники СИЗО должны исполнять свои служебные обязанности в полной мере и объеме, никакие нарушения в данной системе недопустимы» - отметил глава т.н. МВД Абхазии.

    Все служебные перемещения за КПП СИЗО производятся по учету ответственного дежурного. Для граждан, имеющих разрешение на посещение заключенных, а так же оформляющих передачи, установлен график и правила таковых процедур.

    Гарри Аршба распорядился откомандировать ряд ответственных сотрудников из числа личного состава подразделений центрального аппарата министерства, городских управлений и районных отделов внутренних дел для несения службы на данном режимном объекте.


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