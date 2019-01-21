Сотрудники тюрьмы в Дранде уволены за вечеринку заключённых

21.01.2019



«Сотрудники СИЗО должны исполнять свои служебные обязанности в полной мере и объеме, никакие нарушения в данной системе недопустимы» - отметил глава т.н. МВД Абхазии.



Все служебные перемещения за КПП СИЗО производятся по учету ответственного дежурного. Для граждан, имеющих разрешение на посещение заключенных, а так же оформляющих передачи, установлен график и правила таковых процедур.



Гарри Аршба распорядился откомандировать ряд ответственных сотрудников из числа личного состава подразделений центрального аппарата министерства, городских управлений и районных отделов внутренних дел для несения службы на данном режимном объекте. Начальник СИЗО и начальник отделения режима и охраны СИЗО МВД Абхазии были уволены после появления в Сети видеоролика с вечеринки заключённых «Сотрудники СИЗО должны исполнять свои служебные обязанности в полной мере и объеме, никакие нарушения в данной системе недопустимы» - отметил глава т.н. МВД Абхазии.Все служебные перемещения за КПП СИЗО производятся по учету ответственного дежурного. Для граждан, имеющих разрешение на посещение заключенных, а так же оформляющих передачи, установлен график и правила таковых процедур.Гарри Аршба распорядился откомандировать ряд ответственных сотрудников из числа личного состава подразделений центрального аппарата министерства, городских управлений и районных отделов внутренних дел для несения службы на данном режимном объекте.









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