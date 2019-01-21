.: Лента Новостей
  • Сегодня с утра на Ингурском мосту были очереди
  • Подозреваемые в убийстве россиянина в Абхазии задержаны и дали показания
  • Сотрудники тюрьмы в Дранде уволены за вечеринку заключённых
  • Студенты, проживающие в оккупированной Абхазии, просят о помощи
  • Ингурский мост открыли в одну сторону - переходящим в Гали делают рентген
  • Писатель Виктор Ерофеев извинился перед грузинами за посещение Абхазии
  • Сервис Airbnb удалит с сайта дома, расположенные в Абхазии и Цхинвальском регионе
  • Российский БТР упал в овраг в Абхазии - есть жертвы
  • Временная юрисдикция Константинополя в Абхазии - предложение, с которым патриархия Грузии «не согласилась»
  • Бизнесмен из Москвы лишился глаз в результате покушения в Абхазии

    •
     
    Подозреваемые в убийстве россиянина в Абхазии задержаны и дали показания
    21.01.2019
    Двое жителей села Кутол, которые были задержаны по делу об убийстве в селе Тамыш, дали признательные показания, рассказал корреспонденту Sputnik помощник "генпрокурора Абхазии" по связям с общественностью Даур Амичба в понедельник 21 января.

    "Да, задержаны двое жителей соседнего села Кутол и допрошены. Они признали свою вину", - сказал Амичба.

    Убийство уроженца Костромы Михаила Маслова произошло в понедельник ночью 14 января. По данным МВД Абхазии, двое неизвестных в масках, вооруженные ружьем, проникли на территорию домовладения в селе Тамыш, где проживала семья Масловых. Злоумышленники выстрелили в левую ногу Михаила Маслова. От полученного ранения он скончался.

    По факту убийства прокуратурой Очамчирского района возбуждено уголовное дело. Тело убитого Михаила Маслова отправили в Кострому в четверг 17 января. Его супруга – Татьяна Маслова вместе с детьми находится в Абхазии.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия