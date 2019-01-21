Подозреваемые в убийстве россиянина в Абхазии задержаны и дали показания

21.01.2019 Двое жителей села Кутол, которые были задержаны по делу об убийстве в селе Тамыш, дали признательные показания, рассказал корреспонденту Sputnik помощник "генпрокурора Абхазии" по связям с общественностью Даур Амичба в понедельник 21 января.



"Да, задержаны двое жителей соседнего села Кутол и допрошены. Они признали свою вину", - сказал Амичба.



Убийство уроженца Костромы Михаила Маслова произошло в понедельник ночью 14 января. По данным МВД Абхазии, двое неизвестных в масках, вооруженные ружьем, проникли на территорию домовладения в селе Тамыш, где проживала семья Масловых. Злоумышленники выстрелили в левую ногу Михаила Маслова. От полученного ранения он скончался.



По факту убийства прокуратурой Очамчирского района возбуждено уголовное дело. Тело убитого Михаила Маслова отправили в Кострому в четверг 17 января. Его супруга – Татьяна Маслова вместе с детьми находится в Абхазии.









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