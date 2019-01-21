Сегодня с утра на Ингурском мосту были очереди

21.01.2019 Сегодня проживающие в оккупированной Абхазии ждали открытия линии оккупации на мосту Ингури. Люди с утра собрались у моста, но не смогли попасть на контролируемую грузинской властью территорию.



У т.н. пунктов пропуска стояли более 100 человек из разных сел оккупированной Абхазии, в том числе дети и студенты.



"С 9 часов утра стою здесь, мы думали, что сегодня откроют переход. Большинство вернулось домой. Часть остается. Они о чем-то совещаются. Говорят, дескать, мост еще два месяца не откроется"- заявил житель Гали.



По его же сообщению, в Зугдиди пропускают только тех, у кого есть т.н. специальный пропуск или справка о здоровье. Допускается также переход из Зугдиди в Абхазию.



Т.н. Служба безопасности оккупированной Абхазии 10 января ввела ограничения на два месяца, причиной чего назвала "неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию" на территории, контролируемой Тбилиси.











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