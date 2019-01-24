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    Студентов, вернувшихся на каникулы в Гали, не пускают сдавать экзамены
    24.01.2019
    Из-за перекрытого моста через реку Ингури (абхазская линия российской оккупации) студенты из Гали не могут перейти на эту сторону Грузии, чтобы сдать экзамены зимних сессий. Студентка из Гали заявила DFWatch, что учится на бакалавра в одном из университетов Тбилиси, и, несмотря на неоднократные попытки, ей не разрешили пересечь "границу", и из-за этого у нее создаются серьезные проблемы в ВУЗе.

    "Мы приехали домой на новогодние каникулы, а границу закрыли. Сейчас период экзаменов, и нам не удается перейти ее. Все, кто не успел перейти "границу" до закрытия, находятся перед этой проблемой"- говорит студентка.

    По данным DFWatch, перед такой проблемой стоят как минимум 20 студентов. Они обращаются к своим учебным заведениям с просьбой, принять во внимание эту проблему.

    Напомним, по мотиву миновать распространение т.н. "свиного гриппа" де-факто режим 11 января перекрыл Ингурский пропускной пункт на два месяца, до 10 марта.


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