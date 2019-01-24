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    В Гали абхазские военные расстреливают свиней из автоматов
    24.01.2019
    В Гали в рамках карантина абхазские военные расстреливают свиней. Местные сообщили DFWatch, что в среду с утра военные ездили на машине в Гали и прилегающие села, и из автоматов стреляли в свиней.

    Однако в отличие от начала 1990 и 2000 годов, когда абхазские военные и военизированные криминальные группировки устраивали периодические рейды в Гальском районе, на этот раз они не увозили убитых животных.

    "Якобы в рамках карантина, но "свиной грипп" не имеет ничего общего со свиньей. У людей остались какие-то два куска еды, и то отбирают, и спросить не с кого. Лично я закрою их, и если все равно убьют, что делать, что докажешь человеку с ружьем"- говорит житель одного из гальских сел.




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