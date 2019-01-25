Абхазы задержали гражданина Грузии по обвинению в шпионаже

25.01.2019 Силовыми структурами марионеточного режима Абхазии задержан гражданин Грузии Парулава Гиа Ушангович, 1962 года рождения, уроженец села Царче Ткварчельского района. Его подозревают "в шпионаже".



Как утверждают абхазские СМИ, в ходе проведения обыска подсобного помещения, находящегося в пользовании Парулава Г.У., обнаружены и изъяты: ручная граната Ф-1 с запалом, патроны калибра 5.45 мм., "электродетонатор военно-инженерного назначения", которые согласно заключению абхазской экспертизы "технически исправны и относятся к категории боевых припасов".



Следственным отделом возбуждено уголовное дело по обвинению в передаче, сборе, хранении "в целях передачи иностранному государству и его представителям сведений, составляющих государственную тайну" Абхазии, а также в "незаконном приобретении и хранении боеприпасов".



Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Парулава Г.У. водворен в Следственный изолятор СГБ марионеточного режима Абхазии.









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