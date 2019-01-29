Абхазам могут запретить переходить через Ингури за медицинской услугой - dfwatch

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29.01.2019 По заявлению руководителя де-факто администрации Гали Темура Надарая, абхазы принимают гражданство Грузии с целью получить разную выгоду, и это часть политики Грузии.



В перечень "выгод" попала программа здравоохранения, однако Надарая умолчал, что грузинская сторона не требует получения гражданства для лечения.



По его же словам, в скором будущем будет поставлен вопрос о запрещении гражданам Абхазии пересекать "грузинско-абхазскую границу", тем более в Абхазию входит российская медицинская страховка.



"Есть вопрос, о котором мы не хотим, но вынуждены говорить. Это категория абхазов, которые переходят на территорию Грузии и принимают гражданство Грузии для получения разной выгоды. Это является политикой Грузии, чтобы потом на Женевских переговорах сказать: "Видите, абхазы и грузины хотят вместе жить, но Россия мешает этому, она оккупировала Абхазию, в ином случае мы бы жили в одном государстве". Грузия не напрасно проводит политику подкупа абхазов, когда не смогли захватить огнем, они решили захватить нас подкупом.



Если Грузия финансирует лечение своим гражданам на 70 000 российских рублей в год, абхазам с гражданством Абхазии финансирует на все 450 000 российских рублей. А когда обиженные граждане спрашивают, почему такая несправедливость, они отвечают: "Не вмешивайтесь, это политика".



Абхазы, которые едут в Грузию и получают гражданство Грузии для получения кредитов, или другой социальной пользы, получением гражданства Грузии фактически предают свой народ. Этот вопрос уже серьезно стоит у нас, надеюсь, что законодатели вернутся к этому вопросу и абхазов, у которых окажется гражданство Грузии, лишат права участия в выборах. В скором будущем будет стоять вопрос, чтобы запретить гражданам Абхазии пересекать грузинско-абхазскую границу, тем более в Абхазию входит российское медицинское страхование"- заявил Надарая.



Следует отметить, что по статистике число жителей оккупированных территорий желающих лечиться в грузинских клиниках из года в год растет, и с 2009 года по 14 февраля 2018 года реферальной программой здравоохранения Грузии уже воспользовались более 10 000 абхазов и осетин.



Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения, обращаемость из оккупированных регионов по годам до 2018 года вообще имела растущую тенденцию:



2009 г. – 364 пациента, для чего из бюджета выделили 112 028 лари.



2010 г. – 1390 пациента (143 180 лари).



2011 г. – 173 пациента, из них 153 из Абхазии, среди них 25 детей, 20 из Южной Осетии, в том числе 4 ребенка (574 851).



2012 г. – 977 пациентов, из них 868 из Абхазии, среди них 79 детей, а 109 из Южной Осетии, в том числе 20 ребенка (2 058 798).



2013 г. – 624 пациента, из них 307 из Абхазии, среди них 69 детей, а 317 из Южной Осетии, в том числе 64 ребенка (1 644 189).



2014 г. – 941 пациента, из них 426 из Абхазии, среди них 58 детей, 515 из Южной Осетии, в том числе 67 ребенка (3 166 603).



2015 г. – 1 577 пациентов, из них 875 из Абхазии, среди них 127 детей, 702 из Южной Осетии, в том числе 68 ребенка (4 477 494).



2016 г. – 2 280 пациента, из них 1 316 из Абхазии, среди них 169 детей, 964 из Южной Осетии, в том числе 106 ребенка (5 782 505).



2017 г. – 1 644 пациента, из них 1 137 из Абхазии, среди них 179 детей, 507 из Южной Осетии, в том числе 57 ребенка (4 278 074).



2018 г. – 199 пациентов, из них 147 из Абхазии, среди них 20 детей, 52 из бывшей Южной Осетии, в том числе 7 ребенка (630 063).



Начиная с 2009 года, в целом для данной конкретной программы из госбюджета было потрачено почти 23 миллиона лари.



Примечательно, что по информации местных, в Абхазии нет элементарных условий медицинской помощи.











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