Некоторым жителям Абхазии удается перейти через Ингури за определенную плату

29.01.2019 Несмотря на ожидание жителей оккупированной Аабхазии, что скоро снимут карантин, на Ингурском мосту передвижение по-прежнему ограничено. Карантин, объявленный де-факто властью, все еще действует. Однако, несмотря на это, части жителей Гали все же удается перейти из Абхазии в остальную Грузию.



Респондент из Гали заявилагентству "Лайвпресс", что т.н. "пограничники" пропустили его за 40 лари. По его словам, он перешел в Зугдиди на панихиду родственника, и был вынужден заплатить за это определенную сумму.



11 января на Ингурском мосту объявили двухмесячный карантин во избежание распространения т.н. свиного гриппа. Жители Гали надеялись, что де-факто правительство гораздо раньше снимет ограничение, но их ожидание не оправдалось. Исключение делается только для больных и сотрудников Ингури ГЭС. Сейчас респонденты говорят, что возможно, административную границу не откроют до марта.











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