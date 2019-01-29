.: Лента Новостей
  • В Сухуми мотылек уничтожает пальмы Ботанического сада
  • В Абхазии задержали двух граждан Грузии
  • Словакия считает неприемлемым участие оккупированной Абхазии в туристической выставке
  • В Абхазии зарегистрированы случаи заболевания свиным гриппом
  • Некоторым жителям Абхазии удается перейти через Ингури за определенную плату
  • Абхазам могут запретить переходить через Ингури за медицинской услугой - dfwatch
  • Абхазы задержали гражданина Грузии по обвинению в шпионаже
  • В Гали абхазские военные расстреливают свиней из автоматов
  • Студентов, вернувшихся на каникулы в Гали, не пускают сдавать экзамены
  • Цихелашвили: Идет работа над решением проблемы передвижения на оккупированных территориях

    •
     
    Некоторым жителям Абхазии удается перейти через Ингури за определенную плату
    29.01.2019
    Несмотря на ожидание жителей оккупированной Аабхазии, что скоро снимут карантин, на Ингурском мосту передвижение по-прежнему ограничено. Карантин, объявленный де-факто властью, все еще действует. Однако, несмотря на это, части жителей Гали все же удается перейти из Абхазии в остальную Грузию.

    Респондент из Гали заявилагентству "Лайвпресс", что т.н. "пограничники" пропустили его за 40 лари. По его словам, он перешел в Зугдиди на панихиду родственника, и был вынужден заплатить за это определенную сумму.

    11 января на Ингурском мосту объявили двухмесячный карантин во избежание распространения т.н. свиного гриппа. Жители Гали надеялись, что де-факто правительство гораздо раньше снимет ограничение, но их ожидание не оправдалось. Исключение делается только для больных и сотрудников Ингури ГЭС. Сейчас респонденты говорят, что возможно, административную границу не откроют до марта.




    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия