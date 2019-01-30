Словакия считает неприемлемым участие оккупированной Абхазии в туристической выставке

Министерство иностранных дел и по европейским делам Республики Словакия распространило заявление об участии в туристической выставке "ITF Slovakiatour" т.н. "Торгово-промышленной палаты Абхазии".



"Министерство иностранных дел и по европейским делам Республики Словакии считает недопустимым участие т.н. Торгово-промышленной палаты Абхазии в 25-й международной туристической выставке "ITF Slovakiatour", организованной частной компанией INCHEBA 24-27 января.



Много лет Республика Словакия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, и евроатлантическое стремление Грузии.



Грузия является одной из приоритетных стран в рамках программы содействия развития Словакии, которой мы оказываем помощь процессу преобразования, проведению реформ, и усилению гражданского общества в Грузии.



Отметим здесь же, что считаем стоящим сожаление контакты представителей торгово-промышленной палаты Словакии с представителями сепаратистского региона в рамках ITF SLOVAKIATUR"- сказано в заявлении.



В социальной сети распространился фотоматериал, на котором изображено, что члены торгово-промышленной палаты оккупированной Абхазии участвуют в международной выставке в Словакии.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>