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    Словакия считает неприемлемым участие оккупированной Абхазии в туристической выставке
    30.01.2019
    Министерство иностранных дел и по европейским делам Республики Словакия распространило заявление об участии в туристической выставке "ITF Slovakiatour" т.н. "Торгово-промышленной палаты Абхазии".

    "Министерство иностранных дел и по европейским делам Республики Словакии считает недопустимым участие т.н. Торгово-промышленной палаты Абхазии в 25-й международной туристической выставке "ITF Slovakiatour", организованной частной компанией INCHEBA 24-27 января.

    Много лет Республика Словакия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, и евроатлантическое стремление Грузии.

    Грузия является одной из приоритетных стран в рамках программы содействия развития Словакии, которой мы оказываем помощь процессу преобразования, проведению реформ, и усилению гражданского общества в Грузии.

    Отметим здесь же, что считаем стоящим сожаление контакты представителей торгово-промышленной палаты Словакии с представителями сепаратистского региона в рамках ITF SLOVAKIATUR"- сказано в заявлении.

    В социальной сети распространился фотоматериал, на котором изображено, что члены торгово-промышленной палаты оккупированной Абхазии участвуют в международной выставке в Словакии.


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