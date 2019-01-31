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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Сухуми мотылек уничтожает пальмы Ботанического сада

31.01.2019 Сегодня работник Ботанического сада Лаврик Багателия поделился в Фейсбуке фотографиями пораженных вредителями пальм.



«Решил сегодня на работе в Ботаническом саду чуть привести в порядок пальмы. Несколько пальм. Подстричь. И вот, что обнаружил в самом сердце растения. То бишь, в молодых листьях. Прямо внутри ствола. Это зараза ещё спит. И неизвестно, что из него вырастет», - пишет Багателия на своей странице.



Комментирующие публикацию подсказали, что на фото личинка пальмового мотылька.



«Пальмовый мотылек или, как его еще называют, уругвайская огневка, для пальм так же опасна, как и красный пальмовый долгоносик. Оба паразита относятся к одной инвазивной группе. Разница лишь в том, что мотылек в основном поражает веерные пальмы типа трахикарпус форчуна. А пальмовый долгоносик - элитные виды крупноствольных пальм, таких как финиковая пальма и пальма бутия. Пальмовый мотылек в Абхазии так же распространен, как и долгоносик. Среди поврежденных пальм не только растущие в центре города, на набережной Сухуми, но и пальмы Ботанического сада и Дендропарка», - сообщил корреспонденту Апсадгьыл-инфо председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава.



В городах Сухуми и Гагра пальмовые мотыльки и долгоносики по-прежнему уничтожают деревья. С наступлением холодов они уходят в спячку и отсиживаются в сердцевине дерева.



По данным Госкомитета, в городе Сухуми около 50% пальмовых насаждений поражены инвазивными вредителями. Экологи Абхазии уверены - при правильном подходе ситуацию можно изменить. И если не все, так большинство деревьев возможно спасти. Для этого они проводят обработку пальм ядохимикатами, а также срезают поврежденные листья.



«Перед новым годом мы проводили лечение пальм ядохимикатами, обработка насаждений проходила в три этапа. При этом в центре столицы пришлось вырубить около 13 пальм. К большому сожалению, их уже было не спасти», - сказал эколог.



Савелий Читанава подчеркнул, что экологи республики не расслабляются и постоянно мониторят ситуацию. Пораженные пальмы можно определить по спущенным веткам. Госкомитетом даны рекомендации Администрации города Сухуми произвести обрезку нижних веток пальм.



По словам Савелия Читанава, именно внутри нижних листьев во время холодов концентрируются пальмовые долгоносики. После обрезки ветки непременно надо сжечь. Но только одна обрезка ничего не решает. Это должно происходить в комплексе с лечением ядами.









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