Грузия надеется, что новый лидер Венесуэлы не признает независимость Абхазии

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01.02.2019 Тбилиси рассчитывает, что в случае смены власти в Венесуэле новое руководство признает Абхазию и Цхинвальский регион (оккупированные Россией территории Грузии - ред.) неотъемлемой частью Грузии. Такую позицию обозначила в четверг вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили, выступая на мероприятии в Университете имени Джорджа Вашингтона в столице США.



"Последние события вокруг Венесуэлы дают нам определенные надежды, потому что Венесуэла в настоящее время является одной из немногих стран, находящихся под российским влиянием, которая признала независимость наших оккупированных территорий", - сказала она.



"Эти изменения в политическом руководстве Венесуэлы вселяют в нас надежду на то, что при новом руководстве признание будет отозвано, а вместо этого Венесуэла примкнет к подавляющему большинству государств - членов ООН, которые признают территориальную целостность Грузии, а не считают эти оккупированные территории чем-то иным, кроме как неотъемлемой частью нашей страны", - отметила политик.

Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.









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