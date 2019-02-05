Москва подбирает нового лидера Абхазии

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05.02.2019 С приближающимися т.н. выборами лидера марионеточного режима Абхазии их кураторы в Москве серьезно озадачились тем, кого выдвинуть и поддержать на пост главы режима. Давно уже факт, что деятельность Рауля Хаджимба серьезно озадачивает Москву, так как ничего кроме проблем и недовольства местных жителей это не приносит. Участившиеся убийства в Абхазии граждан России тоже не остается вне внимания московских кураторов.



В связи с этим Общественная палата Абхазии совместно с представителями Общественной палаты России и Фонда исследования проблем демократии провела масштабный социологический опрос "Абхазия-2018: общественно-политические процессы и проблемы, волнующие граждан". В течение последних двух месяцев было опрошено около двух с половиной тысяч человек по всей оккупированной территории, сообщил член Общественной палаты России Максим Григорьев.



"Одной из ключевых задач опроса было исследование желания граждан Абхазии видеть новые лица в политике в ближайшие годы.



Согласно результатам опроса, среди лидеров оказались экс-министр внутренних дел Рауль Лолуа, набравший 5,19 процента и молодой дипломат, экс-замминистра иностранных дел Кан Тания с результатом 4,84 процента. А первое место занял российский чиновник абхазского происхождения Инал Ардзинба, за него высказались более 36 процентов респондентов.



Также, согласно опросу, граждане Абхазии считают наиболее острыми и опасными для развития общества следующие проблемы: наркоманию (71,87 процента), ДТП (57,14 процента), рост преступности (48,53 процента).



Кроме того, по мнению 44,42 процента респондентов, для улучшения инвестиционного климата и активизации экономического роста в Абхазии необходимо провести эффективную правоохранительную реформу. При этом 13,11 процента граждан считают, что для этих целей необходимо уменьшить налоги, 11,01 процента - совершенствовать работу судов. Проведенный опрос также показал, что среди всех мировых лидеров граждане Абхазии больше всего доверяют Владимиру Путину - 91,8 процента. Лидеры США, Китая и ФРГ набрали не более 2,5 процента.



Напомним, выборы лидера марионеточного режима Абхазии состоятся в июле-августе 2019 года. Основными предполагаемыми кандидатами называются действующий лидер Рауль Хаджимба и "депутат" абхазского "парламента" Аслан Бжания, хотя время у Москвы изменить расстановку сил и выдвинуть новые лица все еще остается.









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