Движение через Ингури восстановлено

Абхазская линия российской оккупации вновь открыта для передвижения. Действующая в Абхазии власть приняла решение возобновить работу перехода у ингурского моста на месяц ранее запланированного. 10 января Сухуми заявил о намерении закрыть линию оккупации на два месяца.



Решение о закрытии единственного перехода, связывающего оккупированную Абхазию с остальной Грузией было принято в связи с карантином. Его Сухуми ввел опасаясь проникновения вируса «свиного гриппа» H1N1 на эту оккупированную Россией территорию.



По данным СМИ, на территории остальной Грузии лабораторно подтверждены более 18 смертельных случаев свиного гриппа (вирус H1N1, подтип вируса гриппа А). Всего в стране на данный момент подтверждено 144 случая заболевания вирусом гриппа, из которых 140 — это H1N1, а остальные — вирус H3.



Самая масштабная зарегистрированная вспышка этого заболевания произошла в 2009 году, когда жертвами H1N1 стали сразу несколько тысяч человек по всему миру.









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