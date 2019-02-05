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    В Абхазии застрелили редкого леопарда из сочинского центра реабилитации
    05.02.2019
    На оккупированной Россией территории Грузии - Абхазии застрелен леопард, выпущенный в дикую природу из Сочинского центра по реабилитации переднеазиатского леопарда. Подробности происшествия выясняются, об этом сообщает «Сочи 24».

    С 2016 года в дикую природу из сочинского центра были выпущены шесть леопардов. Четверо из них жили на территории Кавказского биосферного заповедника. Двое - в национальном парке «Алания» в Северной Осетии.

    Ранее сообщалось о гибели еще одного леопарда, в ноябре 2017 года самку Викторию поймали жители абхазского села Лыхны. Местные жители утверждали, что хищник воровал у них домашнюю птицу. Тогда животное передали обратно в Россию. После непродолжительного наблюдения Викторию снова выпустили на волю. В январе 2018 года она погибла в горах во время охоты.

    Программа восстановления популяции леопарда на Кавказе реализуется Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации при участии Сочинского национального парка и Кавказского заповедника. Цель программы создать устойчивую популяцию переднеазиатского леопарда в природе в количестве не менее 50 особей.


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