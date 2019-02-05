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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Совет шотландского Ист-Эршира разместил информационную доску рядом с мемориалом жертвам войны в Абхазии

05.02.2019 Совет шотландского Ист-Ершира разместил информационную доску рядом с мемориалом абхазов в парке столицы Килманрок.



В частности, управляющий офицер совета Ист-Ершира Дэвид Митчелл заявил ИА "Акценту", что "по согласованию со всеми сторонами совет без всякого изменения слога слов, нанесенных на нем, восстановил мемориал на прежнее место, и разместил рядом с ним информационную доску".



В Совете Ист-Эршира "Акценту" заявили, что на информационной доске нанесена следующая надпись:



"Это мемориал поставлен советом региона Килманрока и Лаундауна в знак уважения памяти людей, которые в 1992-1993 годы пали жертвами войны на Кавказе. В регионе до сих пор существуют неразрешенные конфликты.



Наш город подружился с Сухуми во время войны. Мы, жители Килманрока, непрямо связаны с этим неразрешенным конфликтом.



В 2017 году мемориал стал предметом спора для ряда людей, пострадавших в результате конфликта и войны. Мемориал содержит символы и такой слог слов, который не отражает видение какой-либо стороны. Он не отражает политическое заявление. Мемориал стоит здесь в знак уважения памяти всех людей, ставших жертвами войны.



Он однозначно выражает память и сочувствие по отношению всех сухумских семей, потерявших близких, гражданских лиц или бойцов, независимо от их этнического происхождения и политической позиции.



Мы ждем времени, когда стороны найдут взаимосогласованный курс для урегулирования конфликта мирным путем".



Мемориал в Килманроке стоит с 90-х годов. Но власть Грузии узнала о существовании этого памятника в ноябре 2017 года. Посол Грузии в Великобритании Тамар Беручашвили направила официальному Лондону свой протест. С ней согласились, и приняли решение убрать памятник.



Официальный Сухуми остро отреагировал на решение о демонтаже мемориала. Но за этот шаг грузинскую власть раскритиковали представители грузинского общества, включенные в миротворческие процессы.



Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили распространила заявление, согласно которому в Килманроке следует вновь поставить мемориал погибших в войне Абхазии, и необходимо, чтобы в процесс включились также грузинские и абхазские специалисты.



Позже совет заявил, что принял решение восстановить мемориал на том же месте без всяких изменений, и параллельно приглашал все стороны, "включится в диалог, ориентированный на результат, для разработки приемлемого для всех сторон слога и содержания слов".











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