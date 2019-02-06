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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Общественная палата Абхазии опровергает свое участие в опросе Фонда Максима Григорьева

06.02.2019 Заместитель секретаря Общественной палаты Абхазии Данил Убирия в беседе с Апсныпресс опроверг утверждение, что социологическое исследование Фонда исследования проблем демократии «Абхазия-2018: общественно-политические процессы и проблемы, волнующие граждан», проводилось в сотрудничестве Общественных палат Абхазии и России.



«Общественная палата Абхазии не принимала участие в социологическом опросе. Я называю это фейком, потому что в Общественной палате никто не занимался выяснением общественного мнения по этому поводу вообще и, тем более, в сотрудничестве с Общественной палатой РФ. Это какая-то провокация», - заявил он.



Член Общественной палаты России Максим Григорьев распространил информацию, что Фондом исследования проблем демократии совместно с Общественными палатами России и Абхазии был проведен в республике социологический опрос, одной из задач которого было выявить будущих политических лидеров страны.



Как утверждает Фонд Максима Григорьева, одной из ключевых задач опроса было исследование желания граждан Абхазии видеть новые лица в политике в ближайшие годы.



Согласно результатам опроса, среди лидеров оказались экс-министр внутренних дел Рауль Лолуа, набравший 5,19 процента и молодой дипломат, экс-замминистра иностранных дел Кан Тания с результатом 4,84 процента. А первое место занял российский чиновник абхазского происхождения Инал Ардзинба, за него высказались более 36 процентов респондентов.



Также, согласно опросу, граждане Абхазии считают наиболее острыми и опасными для развития общества следующие проблемы: наркоманию (71,87 процента), ДТП (57,14 процента), рост преступности (48,53 процента).



Кроме того, по мнению 44,42 процента респондентов, для улучшения инвестиционного климата и активизации экономического роста в Абхазии необходимо провести эффективную правоохранительную реформу. При этом 13,11 процента граждан считают, что для этих целей необходимо уменьшить налоги, 11,01 процента - совершенствовать работу судов. Проведенный опрос также показал, что среди всех мировых лидеров граждане Абхазии больше всего доверяют Владимиру Путину - 91,8 процента. Лидеры США, Китая и ФРГ набрали не более 2,5 процента.









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