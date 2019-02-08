Чего требуют от грузин взамен на абхазский паспорт

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08.02.2019 Грузинам, проживающим в оккупированном Россией Гальском районе Абхазии, чтобы получить т.н. паспорт де-факто республики, придется отказаться от гражданства Грузии. Без этого документа они будут считаться "временно проживающими". По абхазскому законодательству двойное гражданство запрещено. Россия единственная страна, на которую этот запрет не распространяется.



В Гальском районе, где по данным легитимного правительства Абхазии в изгнании проживает до 50 000 грузин, у подавляющего большинства наряду с паспортом гражданина Грузии был и "абхазский паспорт". Для грузин срок действия этого "документа" истек в январе 2019 года. Де-факто власть продлила срок только для пенсионеров.



Представители оккупационных сил до последнего времени пропускали проживающих в Гальском районе грузин по т.н. абхазским паспортам на административной границе с остальной Грузией, проходящей у Ингурского моста. Последние 25 дней эта "граница" была закрыта из-за карантина, объявленного де-факто властью якобы по причине "свиного гриппа".



Границу, открытую 4 февраля, проживающие в оккупированной Абхазии грузины пересекли двумя документами – "Видом на жительство" и "Формой №9". Де-факто власть заменила местным грузинам "абхазский паспорт" этими документами.



Молодая жительница села Чубурхинджи Гальского района, не пожелавшая назвать свое имя из соображения безопасности, рассказала Радио "Свободе", что получение "вида на жительство" ей обошлось до 100 лари.



"Нам говорят, что у них пять лет срока, но мы не знаем что будет, там постоянно что-то меняют"- говорит респондент, перешедшая из оккупированного Гали в зугдидский муниципалитет через Ингурский мост.



Подавляющее большинство проживающих в Гальском районе грузин не хочет отказываться от гражданства Грузии взамен на "абхазский паспорт", поэтому предпочитает взять "вид на жительство".



"Говорят, что надо сменить национальность, разве так просто поменять национальность? Надо записать национальность-абхаз, и за то, чтобы перейти мост не продавать же свое достоинство?! На мой взгляд, единственный выход, чтобы правительство Грузии окрепло, и помогло людям, иначе нам здесь трудно"- говорит житель города Гали, попросивший не называть его имени.



Грузины, живущие в оккупированном Гали, 23 января провели акцию протеста с требованием выдать им т.н. паспорта. Начальник де-факто администрации Гали Темур Надарая в ответ заявил, что "двойное гражданство с Грузией не допустят".



"Для получения гражданства Абхазии есть два условия, проживание на территории Абхазии в 1994-1999 годы, и отсутствие гражданства любого другого государства, кроме как Российской Федерации"- заявил Темур Надарая.



Из оккупированной Абхазии, в основном из Гальского района несколько сотен человек ежедневно пересекают т.н. границу. Они переходят в остальную Грузию для покупки продуктов, получения медицинской услуги, чтобы посетить родственников, или учится.











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