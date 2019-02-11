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    Служба Госаудита выявила нарушения в деятельности правительства Абхазии
    11.02.2019
    Служба аудита опубликовала отчет о деятельности правительстве Абхазии за 2017 год и установила, что у правительства Абхазии есть пробелы в расходной части бюджета. Служба аудита выявила изъяны в нескольких направлениях, в том числе нецелевые командировки.

    По сообщению Службы аудита, фактически не подтверждается, конкретно для исполнения какого служебного полномочия дважды командировали главного специалиста Службы отношений с международными и неправительственными организациями в Польшу, город Краков, и в Иорданию город Ель-Мафрак.

    В отчете сказано, что на основании приказа председателя правительства главный специалист предстал на конференции в Кракове с докладом и презентацией "Связи с общественностью и стиль народной музыки в Соединенных Штатах". А на конференции в Ель-Мафрак с презентацией темы "PR и современная музыка, как важнейший инструмент связей с общественностью".

    В заключении службы аудита сказано, что содержание этих презентаций никак не связано с деятельностью аппарата правительства, что подтверждается также информацией, переданной объектом, и представленными презентациями.

    "Эти поездки, исходя из их целей и содержания, вообще не являлись командировкой, расходы аппарата правительства на обе "командировки" в целом 2 357 лари 60 тетри потрачены несоответственно требованиям законодательства"- сказано в заключении службы аудита.

    Начальник юридической службы правительства Абхазии Нодар Джалагония заявил "Рустави 2", что заключение аудита не особенно критическое, и они должны исправить проблемы.

    "Это был визит представителя департамента международных отношений на международную конференцию. Для нас важно было говорить на тематику Абхазии на международном уровне"- заявил Нодар Джалагония.




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