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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Служба Госаудита выявила нарушения в деятельности правительства Абхазии

11.02.2019 Служба аудита опубликовала отчет о деятельности правительстве Абхазии за 2017 год и установила, что у правительства Абхазии есть пробелы в расходной части бюджета. Служба аудита выявила изъяны в нескольких направлениях, в том числе нецелевые командировки.



По сообщению Службы аудита, фактически не подтверждается, конкретно для исполнения какого служебного полномочия дважды командировали главного специалиста Службы отношений с международными и неправительственными организациями в Польшу, город Краков, и в Иорданию город Ель-Мафрак.



В отчете сказано, что на основании приказа председателя правительства главный специалист предстал на конференции в Кракове с докладом и презентацией "Связи с общественностью и стиль народной музыки в Соединенных Штатах". А на конференции в Ель-Мафрак с презентацией темы "PR и современная музыка, как важнейший инструмент связей с общественностью".



В заключении службы аудита сказано, что содержание этих презентаций никак не связано с деятельностью аппарата правительства, что подтверждается также информацией, переданной объектом, и представленными презентациями.



"Эти поездки, исходя из их целей и содержания, вообще не являлись командировкой, расходы аппарата правительства на обе "командировки" в целом 2 357 лари 60 тетри потрачены несоответственно требованиям законодательства"- сказано в заключении службы аудита.



Начальник юридической службы правительства Абхазии Нодар Джалагония заявил "Рустави 2", что заключение аудита не особенно критическое, и они должны исправить проблемы.



"Это был визит представителя департамента международных отношений на международную конференцию. Для нас важно было говорить на тематику Абхазии на международном уровне"- заявил Нодар Джалагония.











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