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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В правительстве Абхазии несколько раз в год выдавались социальные пособия на одних и тех же лиц

11.02.2019 Служба государственного аудита осуществила аудит соответствия расхода бюджетных средств аппарата правительства и резервного фонда правительства А/Р Абхазии с действующим законодательством. Аудит включает период с 1 января 2017 года по 1 января 2018 года.



В этот период Служба аудита выявила несколько пробелов и недостатков, в том числе, что аппарат правительства формально ведет учет сотрудников в "Журнале учета сотрудников".



"По действующему законодательству, форма ежемесячного учета использования рабочего времени, и журнал прихода на работу является основанием для начисления зарплаты, а аппарат правительства не обеспечивает эффективное соблюдение дисциплины труда сотрудников, и точный учет-контроль ежедневного рабочего дня, соответственно, создаются риски правильного расчета-выдачи зарплаты"- сказано в заключении аудита.



Кроме того, у Службы аудита есть некоторые вопросы к внештатным сотрудникам.



"По-прежнему в трудовых договорах, оформленных с внештатными работниками, не была определена форма представления отчета по выполняемой работе, а по представленным отчетам исходя из их общего характера, не удается идентифицировать результат конкретно выполненной ими работы (услуги), и полученную из нее пользу. Соответственно, с точки зрения занятости внештатно служащих, аппаратом правительства не были предусмотрены требования действующего законодательства, что создает риски неэкономного и неэффективного расхода бюджетных средств, определенных для найма внештатных работников"- сказано в отчете.



Еще одной статьей в заключении аудита, касающейся недостатков, является вопрос командировок.



"Фактически не подтверждается, конкретно для какого служебного полномочия дважды командировали главного специалиста Службы отношений с международными и неправительственными организациями аппарата правительства в Польшу, город Краков, и в Иорданию город Ель-Мафрак, поскольку эти поездки, исходя из их целей и содержания, вообще не являлись командировкой. Расходы аппарата правительства на обе "командировки" в целом 2 357 лари 60 тетри потрачены несоответственно требованиям законодательства"- сказано в заключении службы аудита.



"В 2017 году на основании приказа председателя правительства, из резервного фонда правительства из-за социального положения была выдана материальная помощь в размере 97 600 000 лари. Следует отметить, что республиканским бюджетом 2017 года материальные пособия из-за материального положения были учтены в ассигнациях представительства правительства Абхазии. Кроме того было установлено, что одни и те же персоны финансировались ежегодно, и даже несколько раз в году, тогда как заявления того же ряда лиц с теми же проблемами не были удовлетворены из резервного фонда и переслали в разные ведомства, или же не удовлетворили и не пересылали. В ходе удовлетворения физических лиц из резервного фонда не соблюдались требования действующего законодательства"- сказано в заключении аудита.



Аудит соответствия расхода бюджетных средств резервного фонда аппарата правительства и правительства А/Р Абхазии с действующим законодательством включает период с 01.01 2017 по 01.01. 2018 года.











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