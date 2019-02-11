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    Airbnb отказался выставлять предложения из Абхазии и Цхинвальского региона
    11.02.2019
    Airbnb – крупнейшая онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру, отказывается размещать на своем веб-сайте предложения, поступившие с территории Абхазии и Цхивальского региона.

    Эти территории объявлены правительством Грузии оккупированными после грузино-российской войны 2008 года и официального признания их независимости со стороны России.

    О решении не размещать подобные заявления, и удалить с веб-сайта уже существующие, компания сообщила на своем сайте 17 января.

    На вопрос, почему было принято такое решение, компания ответила на своем веб-сайте так: Дома, размещенные на оккупированных территориях, сегодня являются главным предметом спора заинтересованных сторон и, возможно, из-за размещения подобной информации может возникнуть напряженность.

    Это не первый случай, когда компания принимает такое решение. Так произошло и в ноябре 2018 года, когда компания удалила объявления о размещении от владельцев 200 квартир, расположеных на западном берегу Иордании — этот регион является предметом палестино-израильского конфликта.

    В настоящее время на Airbnb выставлены предложения аренды квартир из 191 страны и 81 тысячи городов. У сайта 150 миллионов активных пользователей.

    Как уже сообщалось, Airbnb в декабре опубликовал список из 19 трендовых туристических мест, среди которых есть и грузинский курорт Батуми.


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