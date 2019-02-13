Открылся новый зал Сухумского государственного драматического театра имени Константина Гамсахурдия

В здании Министерства образования и культуры Автономной республики Абхазии открылся новый отремонтированный зал сухумского государственного драматического театра имени Константина Гамсахурдия.
В правительстве А/Р Абхазии "Интерпрессньюс" сообщили, что спустя 25 лет впервые у театра есть свое здание, а также зал на 254 места, благоустроенная сцена, репетиционный зал, гримерные, и душевые комнаты.
По их же информации, зал, прежде всего, будет предназначен для творческих коллективов беженцев, а также можно будет устраивать встречи, конференции, дискуссии, и разные мероприятия.
В ведомстве заявляют, что это здание превратится в грузинско-абхазский культурный центр, целью которого будет позиционирование, сохранение, и развитие культурного наследия Абхазии.
Средства, необходимые для реабилитации здания, были выделены из бюджета правительства АР Абхазии.