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    Открылся новый зал Сухумского государственного драматического театра имени Константина Гамсахурдия
    13.02.2019
    В здании Министерства образования и культуры Автономной республики Абхазии открылся новый отремонтированный зал сухумского государственного драматического театра имени Константина Гамсахурдия.

    В правительстве А/Р Абхазии "Интерпрессньюс" сообщили, что спустя 25 лет впервые у театра есть свое здание, а также зал на 254 места, благоустроенная сцена, репетиционный зал, гримерные, и душевые комнаты.

    По их же информации, зал, прежде всего, будет предназначен для творческих коллективов беженцев, а также можно будет устраивать встречи, конференции, дискуссии, и разные мероприятия.

    В ведомстве заявляют, что это здание превратится в грузинско-абхазский культурный центр, целью которого будет позиционирование, сохранение, и развитие культурного наследия Абхазии.

    Средства, необходимые для реабилитации здания, были выделены из бюджета правительства АР Абхазии.


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