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    Иванишвили добрался и до правительства АР Абхазия
    18.02.2019
    Рука Бидзины Иванишвили в правительстве Абхазии - лидер "Мечты" планирует заменить Вахтанга Колбая на Луку Куртанидзе

    Политический кризис в Грузии день изо дня углубляется. Никому не ведомо чем закончится атака на оппозицию, политиков, и уже на банковский сектор, но факт, что все это делает необратимыми процессы распада правящей силы.

    Еще одной целью, как сегодня стало известно, является правительство Автономной Республики Абхазии. По распространенной в грузинских СМИ информации, Вахтанга Колбая на руководящем посту, возможно, заменит Лука Куртанидзе.

    Как и какими механизмами должен попасть спортсмен и бывший депутат "Грузинской мечты" на этот пост, не известно. Для снятия и назначения главы правительства А/Р Абхазии требуются свои процедуры.

    Кадровые изменения в правительстве Абхазии планируются в марте, а увольнение председателя правительства является прерогативой Верховного совета Абхазии, соответственно, почему и как должен уйти Колбая, непонятно. Возникает вопрос, кто и где решил кадровые изменения на одной из политически важнейших позиций для страны? По информации "Ньюпост", Бидзина Иванишвили собирается также вмешаться в деятельность правительства Абхазии.

    Тогда, когда у ведомства есть действующий руководитель в лице Вахтанга Колбая, Лука Куртанидзе заявляет готовность занять пост руководителя правительства Автономной республики Абхазии, в разговоре с одним из медиа средств он принял этот факт за "большую честь".

    "Ньюпост" связался с действующим главой правительства А/Р Абхазия. Оказалось, Вахтанг Колбая не в курсе дела в связи с ожидаемыми переменами.

    "Пока я являюсь председателем правительства Абхазии. Я впервые слышу, что в повестке дня стоит мое снятие с должности, и назначение Луки Куртанидзе. Кроме того существуют процедуры, снятие председателя правительства Абхазии является прерогативой только Верховного совета Абхазии. Верховный совет Абхазии по согласованию с президентом решит, кто будет руководить правительством Абхазии. Подождем развития событий"- заявил Вахтанг Колбая.

    "Ньюпост" постарался выяснить с Гией Гвазава, что в действительности планируется в Верховном совете Автономной Республики Абхазия, но данная информация для него оказалась неожиданностью.

    "Такой информации у меня нет, впервые слышу, мы ничего об этом не слышали"- заявил председатель Верховного совета Гия Гвазава.

    По его словам, назначение председателя правительства А/Р Абхазии является прерогативой Верховного совета Абхазии, но у Гии Гвазава нет информации, где и как в обход них работали, и согласовали эту идею.

    По словам Гии Гвазава, он затрудняется говорить о кандидатуре Луки Куртанидзе: "Лука хороший парень, но… Должность председателя Верховного совета требует других навыков".

    По словам Гии Гвазава, в правительстве Абхазии до сих пор не было никакого разговора и обсуждения об осуществлении каких-либо изменений.


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