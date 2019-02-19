Абхазия использовала 95,5% выработанной ИнгуриГЭС в январе электроэнергии

В январе 2019 года 95,9% выработанной электроэнергии "Ингури ГЭС" и "Варднил ГЭС" употребил оккупированный регион Абхазии. Об этом сказано в балансе электроэнергии за 2019 год оператора электроэнергетического рынка (ОЭР).



В частности, в минувшем месяце "Ингури ГЭС" и "Варднил ГЭС" в целом выработали 265,056 млн. квт. ч. электроэнергии. Из них ООО "Ингури ГЭС" - 216,870 млн. квт.ч, а "Варднил ГЭС" 48,186 млн. квт.ч. электроэнергии. Поставленная Абхазии электроэнергия в отчетный период составила 254 333 млн. квт.ч.



Газета "Резонанси" пишет, что к 5 марту из-за критического падения уровня воды возможно, Ингури ГЭС остановит работу. С заявлением о возможном прекращении работы "Ингури ГЭС" выступил председатель совета директоров "Ингури ГЭС" Леван Мебония. По его словам, если в Абхазии не проведут некоторые работы для ограничения потребления электроэнергии, к 5 марту в водохранилище "Ингури ГЭС" не будет воды, и Абхазия не получит электричество.



Как известно, Грузия бесплатно поставляет электричество оккупированной Абхазии. А за счет повышенного потребления, зимой электроэнергия, выработанная "Ингури ГЭС" и "Варднил ГЭС" почти полностью уходит в Абхазию. Поэтому в минувшие годы Абхазии электроэнергия подавалась по графику. В частности, населению свет выключали на 2 часа в день, а ночью на 2-3 часа.



К информации, по данным ОЭР, в январе 2019 года в целом выработанная электроэнергия составила 1 011 039 млн. квт. ч.











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