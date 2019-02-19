Абхазию сажают на график

Директор «Ингури ГЭС» Леван Мебония сообщил, что с завтрашнего дня электроэнергия в Абхазии будет подаваться по графику. Причиной тому является низкий уровень воды в водохранилище станции.



«Воды в резервуаре осталось на 15-20 дней. Это будет зависеть от погоды и притока воды. Что касается Абхазии, то с завтрашнего дня там планируют ограничения и работают над импортом,но пока неизвестно, сколько они смогут импортировать. Но ограничения точно будут. Речь идет об ограничении на 1-1,2 млн. квт/ч в сутки», — рассказал Мебония.



В зимние месяцы энергопотребление Абхазии значительно возрастает. В результате вся электроэнергия, вырабатываемая «Ингури ГЭС», практически полностью поставляется в оккупированный регион.











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