Оккупанты не дали родственникам из Зугдиди возможность проститься с покойником в Гали (видео)

20.02.2019 До 50 человек собрались у моста между селами Отобая (оккупированная Россией территория Абхазии) и Орсантия (Зугдидский район) в ожидании траурной процессии. Оккупационные режим не пропустил их в Абхазию на похороны родственника, поэтому Гроб с телом усопшего 53-летнего жителя Гали Гочи Тупурия решили доставить к мосту, чтобы родственники из Зугдидского района смогли его оплакать.



Жители Орсантия заявляют, что это не первый случай "дистанционного " оплакивания покойника.



Оккупационный режим закрыл переходы между селами Хурча и Набакеви, а также Отобая и Орсантия 5 марта 2017 года. С тех пор единственной возможностью попасть в оккупированную зону является дорога по мосту через реку Ингури.













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