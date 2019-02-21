Абхазия может остаться без пальм

21.02.2019 В дополнение к красному пальмовому долгоносику, в прошлом году в Абхазию проник и Южноамериканский пальмовый бурильщик (пальмовый мотылёк или уругвайская огнёвка Paysandisia archon). Об этом агентству «Аиашара» сообщил заведующий лабораторией энтомологии и инвазивных видов Института экологии Абхазии. По его словам, личинки всего одной бабочки могут уничтожить до 30 пальмовых деревьев. «Если не предпринять активных мер, этот вредитель может уничтожить все пальмовые деревья в нашей стране всего лишь за 2-3 года», - уверен Михаил Кирия.



Одна самка пальмового мотылька способна за свой короткий жизненный период (2 - 4 недели) может отложить более сотни яиц, причем делает это небольшими кладками, по 10-30 яиц. Вылупившиеся личинки ведут скрытый образ жизни, прогрызают ходы в стволах пальм. Питаясь древесиной, они поедают изнутри побеги, перфорируют листья. При этом полностью разрушается сердцевина и точка роста пальмы, что ведет к гибели растения.



Тонкоствольные пальмы при наличии хотя бы пары личинок практически обречены на гибель в случае отсутствия системных обработок.



«Институт экологии Абхазии в настоящий момент регистрирует распространение этого вредителя и может консультировать по мерам борьбы с вредителем и давать методические рекомендации службам зелёного хозяйства», - отмечает Михаил Кирия.



Как и в случае с пальмовым долгоносиком, пальмовый мотылек был завезен вместе с посадочным материалом в г. Сочи. Там случаи заражения пальм этим вредителем фиксировались с 2014 г.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>