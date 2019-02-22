ИнгуриГЭС не будут останавливать в 2019 году

22.02.2019 ИнгуриГЭС останавливать в нынешнем году не будут. Об этом сообщает агентство BPN со ссылкой на директора ГЭС Левана Мебония.



Как отметил Мебония, на ИнгуриГЭС проводятся работы по реабилитации, однако те работы, которые должны были вызвать остановку гидроэлектростанции, были отложены и будут проведены в 2020-2021 годах. Соответственно, остановка ГЭС на 3-4 месяца, по словам Мебония, ожидается в последующих годах.



"В этом году не будет остановлена [ГЭС], будут проведены другие работы, а те, что требуют остановки [ГЭС] - ремонтные работы тоннеля, предположительно, будут проведены в 2020-2021 годах. Мы в процессе подготовки, но 2021 год это последний срок. 28 миллионов евро выделено на эти реабилитационные работы, однако точный бюджет будет известен по завершении тендерных процедур. Эти процедуры, предположительно, завершатся в середине апреля", - отмели Мебония.



В настоящее время ИнгуриГЭС подает электроэнергию оккупированной Россией Абхазии по графику. В связи с этим в оккупированном регионе возникли проблемы и с подачей питьевой воды.









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