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    Тбилисский суд лишил свободы на 18 лет обвиняемого в совершении убийства в Гали
    22.02.2019
    Тбилисский городской суд полностью разделил доказательства, представленные стороной обвинения, и признал виновным обвиняемого в двойном убийстве Дурмишхана Шамугия.

    Доказательства, представленные на судебном процессе, подтвердили, что 9 апреля 2017 года по причине разногласия в прошлом у Шамугия в селе Сида Гальского района произошла перепалка с 48 летним Гией Цурумия и его супругой 43 летней Софико Шаламберидзе. Обиженный этим Шамугия в тот же день под мотивом отмщения, вооруженный автоматическим огнестрельным оружием с целью умышленного убийства пришел в жилой дом семьи, и несколькими выстрелами смертельно ранил их. В результате Гия Цурцумия скончался на месте, а его жена скончалась по дороге в больницу.

    Дурмишхан Шамугия скрылся с места преступления, позже он незаконно пересек государственную границу Грузии. Его задержали в Армении. 17 октября 2018 года его экстрадировали в Грузию.

    Тбилисский городской суд признал Дурмишхана Шамугия полностью виновным в совершенном преступлении, и приговорил его к 18 годам тюремного заключения.

    Дело об убийстве расследовала также абхазская полиция города Гали.


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