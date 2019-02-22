Тбилисский суд лишил свободы на 18 лет обвиняемого в совершении убийства в Гали

22.02.2019 Тбилисский городской суд полностью разделил доказательства, представленные стороной обвинения, и признал виновным обвиняемого в двойном убийстве Дурмишхана Шамугия.



Доказательства, представленные на судебном процессе, подтвердили, что 9 апреля 2017 года по причине разногласия в прошлом у Шамугия в селе Сида Гальского района произошла перепалка с 48 летним Гией Цурумия и его супругой 43 летней Софико Шаламберидзе. Обиженный этим Шамугия в тот же день под мотивом отмщения, вооруженный автоматическим огнестрельным оружием с целью умышленного убийства пришел в жилой дом семьи, и несколькими выстрелами смертельно ранил их. В результате Гия Цурцумия скончался на месте, а его жена скончалась по дороге в больницу.



Дурмишхан Шамугия скрылся с места преступления, позже он незаконно пересек государственную границу Грузии. Его задержали в Армении. 17 октября 2018 года его экстрадировали в Грузию.



Тбилисский городской суд признал Дурмишхана Шамугия полностью виновным в совершенном преступлении, и приговорил его к 18 годам тюремного заключения.



Дело об убийстве расследовала также абхазская полиция города Гали.











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