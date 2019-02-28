.: Лента Новостей
  • Энергетика - это та отрасль, которая содействует интеграции оккупированной Абхазии с единой Грузией - Турнава
  • В Абхазии насчитали более 1 млн туристов в 2018 году
  • На встрече Абашидзе-Карасин обсуждалась ситуация с правами человека на оккупированных территориях
  • Гуманитарное и положение прав человека в оккупированных регионах ухудшается с каждым днем - Давид Залкалиани
  • Тбилисский суд лишил свободы на 18 лет обвиняемого в совершении убийства в Гали
  • ИнгуриГЭС не будут останавливать в 2019 году
  • Абхазия может остаться без пальм
  • ДТП в Гагрском районе - четыре человека в тяжелом состоянии
  • Оккупанты не дали родственникам из Зугдиди возможность проститься с покойником в Гали (видео)
  • Подача воды в Абхазии будет прервана из-за массовых отключений электричества

    •
     
    На встрече Абашидзе-Карасин обсуждалась ситуация с правами человека на оккупированных территориях
    28.02.2019
    В формате грузино-российского неформального диалога в Праге прошла очередная встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе и заместителем министра иностранных дел РФ Григория Карасина.

    По информации пресс-службы правительства Грузии, несмотря на то, что пражский формат не предполагает рассмотрение вопросов, связанных с безопасностью и оккупированными территориями Грузии, в начале встречи Зураб Абашидзе акцентировал внимание на существующей в Абхазии и Цхинвальском регионе сложной обстановке в плане защиты прав человека и с гуманитарной точки зрения. Он привел конкретные примеры грубого нарушения норм международного права и пренебрежения принципами суверенитета и территориальной целостности Грузии.

    «Была отмечена важность Женевских международных дискуссий, которые представляют собой главнейший формат рассмотрения вопросов по безопасности и в гуманитарном плане между Грузией и РФ. Со стороны Зураба Абашидзе была выражена озабоченность в связи с тем, что в этом формате не наблюдается прогресса.

    Из предполагаемых повесткой дня пражской встречи вопросов стороны обсудили торгово-экономические отношения между двумя странами – существующее положение в направлении торговли, транспорта и туризма. В этом контексте, были рассмотрены результаты 2018 года и перспективы текущего года. С учетом того, что в этой сфере работает множество грузинских компаний, были высказаны предложения с целью защиты их интересов и улаживания существующих проблем.

    Разговор коснулся и проблематики, связанной с имплементацией соглашения «Об основных принципах, связанных с механизмами таможенного администрирования и мониторинга товарной торговли между правительством Грузии и правительством РФ» от 2011 года. Было отмечено, что в процессе полноценного задействования соглашения проблемы должны улаживаться в рамках рабочей группы, созданной предполагаемым соглашением совместным комитетом.

    Также были рассмотрены имущественные и гуманитарные вопросы.

    Дата очередной встречи в Праге будет уточнена позднее», - говорится в информации.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия