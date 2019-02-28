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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное На встрече Абашидзе-Карасин обсуждалась ситуация с правами человека на оккупированных территориях

28.02.2019 В формате грузино-российского неформального диалога в Праге прошла очередная встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе и заместителем министра иностранных дел РФ Григория Карасина.



По информации пресс-службы правительства Грузии, несмотря на то, что пражский формат не предполагает рассмотрение вопросов, связанных с безопасностью и оккупированными территориями Грузии, в начале встречи Зураб Абашидзе акцентировал внимание на существующей в Абхазии и Цхинвальском регионе сложной обстановке в плане защиты прав человека и с гуманитарной точки зрения. Он привел конкретные примеры грубого нарушения норм международного права и пренебрежения принципами суверенитета и территориальной целостности Грузии.



«Была отмечена важность Женевских международных дискуссий, которые представляют собой главнейший формат рассмотрения вопросов по безопасности и в гуманитарном плане между Грузией и РФ. Со стороны Зураба Абашидзе была выражена озабоченность в связи с тем, что в этом формате не наблюдается прогресса.



Из предполагаемых повесткой дня пражской встречи вопросов стороны обсудили торгово-экономические отношения между двумя странами – существующее положение в направлении торговли, транспорта и туризма. В этом контексте, были рассмотрены результаты 2018 года и перспективы текущего года. С учетом того, что в этой сфере работает множество грузинских компаний, были высказаны предложения с целью защиты их интересов и улаживания существующих проблем.



Разговор коснулся и проблематики, связанной с имплементацией соглашения «Об основных принципах, связанных с механизмами таможенного администрирования и мониторинга товарной торговли между правительством Грузии и правительством РФ» от 2011 года. Было отмечено, что в процессе полноценного задействования соглашения проблемы должны улаживаться в рамках рабочей группы, созданной предполагаемым соглашением совместным комитетом.



Также были рассмотрены имущественные и гуманитарные вопросы.



Дата очередной встречи в Праге будет уточнена позднее», - говорится в информации.









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