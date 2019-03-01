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    Энергетика - это та отрасль, которая содействует интеграции оккупированной Абхазии с единой Грузией - Турнава
    01.03.2019
    Поставка электроэнергии из России в Абхазию происходит в рамках единоразового, краткосрочного контракта. Об этом «Первому каналу» ОВГ заявила заместитель министра экономики Грузии Натия Турнава.

    По её информации, контракт рассчитан на 45 миллионов киловатт/час, и его стоимость составляет 315 тысяч долларов США.

    «Это не первый случай. Подобная практика была в предыдущие годы, так как «Ингури ГЭС» является основным источником нашей электроэнергии, ее часть расположена на контролируемой Грузией территории, а часть — на неконтролируемой. 25 лет мы делимся этой электроэнергией с Абхазией, также как с остальной Грузией. Существуют периоды, когда водных ресурсов «Ингури ГЭС» недостаточно, чтобы сбалансировать растущее потребление Абхазии. В такие периоды мы применяем механизм прямой закупки у «Интер РАО», чтобы сбалансировать дефицит энергопотребления Абхазии. Подписанный контракт — публичный. Это не происходит впервые и является принятой практикой.

    Энергетика — это та отрасль, которая сближает нас с нашими абхазскими братьями и сёстрами. Когда не хватает ресурсов Ингури, у нас есть два варианта — один, мы не принимаем это решение, в результате которого Абхазия будет обесточена и погрузится в темноту, что, в первую очередь, ударит по живущим там нашим абхазским и грузинским соотечественникам, либо используем второй вариант, что является многолетней практикой, когда мы сбалансируем и сами поставим электричество Абхазии», — отметила Турнава.

    Заместитель министра поясняет, что в ином случае оккупированная Абхазия будет вынуждена самостоятельно искать пути для энергоснабжения.

    «Энергетика — это отрасль, которая способствует интеграции оккупированной Абхазии с остальной, единой Грузией, и мы не должны нарушать этот баланс необдуманной риторикой», — добавила Натия Турнава.

    Поставка электроэнергии из России в оккупированную Абхазию началась 27 февраля. По сообщению Министерства экономики Грузии, соответствующее соглашение подписали коммерческий оператор системы электроснабжения Грузии (ЭСКО) и российская «Интер РАО».


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