Некоторые жители Гали отказались от гражданства Грузии, но «абхазский паспорт» им так и не дали

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06.03.2019 Жители Гальского района оккупированной Россией Абхазии заявили DFWatch, что несколько человек отказались от гражданства Грузии, но абхазский паспорт они все равно не получили.





"Абхазы не дают нам паспорт, поскольку тамошний закон запрещает двойное гражданство с любой страной, кроме России. Поэтому, у кого не было другого выхода, отказались от гражданства Грузии, и сделали соответствующую заявку для получения абхазского паспорта. Но, как говорят, Надарая порвал документы. Очевидно, абхазы просто не хотят, чтобы у грузин в Гали вообще были какие-нибудь права"- заявил DFWatch местный житель, имя которого не называется из соображений безопаснсоти.



По их же словам, исключением пока оказался один человек, получивший «абхазский паспорт».



"Он недавно взял абхазский паспорт, отказался от гражданства Грузии. Его супруга армянка и, наверное, поэтому допустили это исключение, но ничего точно сказать невозможно. Факт, что все делается для того, чтобы грузины покинули Гальский район"- говорит уроженец Гали Б.Дж.

Напомним, что сухумский режим начал процесс паспортизации в 2008 году, после войны. Тогда все могли получить абхазский паспорт, невзирая на национальность. На данном этапе у старых паспортов срок действия приостановлен, а выдача новых паспортов грузинам запретили по закону, исключением являются только граждане России по мотиву того, что Россия признала независимость Абхазии, и является гарантией их безопасности.



Что касается грузин, они могут получить только т.н. вид на жительство, и то в том случае, если соответствуют критериям, установленным абхазской стороной.



Поскольку эти критерии немногие удовлетворяют, подавляющая часть населения на данном этапе заперта за рекой Ингури.













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